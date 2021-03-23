Россиян предупредили о росте цен на бензин

При плохом развитии событий бензин может подорожать уж на 14%. Дело в том, что цены на него зависят от роста индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Они же идут вверх по ряду причин.
Во-первых, это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо. Кроме того, увеличены параметры формулы расчета надбавок к возвратному акцизу на топливо.
По словам специалистов, нетбэки повышаются и из-за роста налогов на внутренний рынок. Это ведет к стимуляции экспорта и уменьшению внутренних поставок бензина.
Напомним, ранее стало известно, что правительство России согласовало корректировки в формуле демпферного механизма с 1 мая. Это даст возможность сдерживать рост цен на бензин в пределах инфляции.
Как писали "Дни.ру", 12 марта цены на бензин в России побили исторический рекорд мая 2018 года. Стоимость марки АИ-92 поднялась до 55,7 тысячи рублей за тонну.
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