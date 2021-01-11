В России ожидается резкий рост цен на бензин

Аналитики отметили нерадостную тенденцию: уже в декабре 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно предпринимателям придется заплатить по этому механизму в бюджет.
Кроме того, рост оптовых цен на бензин связан со снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объем продаж топлива в конце декабря снизился на 15%. Эксперты считают, что повышение цен на топливо на руку только нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным.
Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что самым доступным оказался бензин на Крайнем Севере, в Санкт-Петербурге и Москве. Их жители могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату. В июле прошлого года был замечен сезонный всплеск цен до 20 копеек с литра, но в относительных цифрах это всего 0,4%.
Как писали "Дни.ру", резкий рост цен на бензин в России отмечался в июне. Так, стоимость тонны топлива Аи-95 тогда достигла 57,31 тысячи рублей, что является историческим рекордом. За сутки она подорожала на 1%.
Специалисты связали это с резким возобновлением спроса на топливо в стране летом после снятия карантинных мер. Производство бензина восстанавливается не так быстро, что провоцирует рост цен. Кроме того, их стимулирует запрет правительства России на импорт бензина.
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