Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Экономика
Володин: Монополия доллара должна пошатнуться

Володин: Монополия доллара должна пошатнуться

На смену американскому доллару должны прийти другие национальные валюты. Такое мнение в общении с журналистами высказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
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На смену доллару может прийти юань и евро, считает спикер. Он также напомнил, что все больше взаиморасчетов ведутся в рублях.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

«Мы живем в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться", – сказал председатель ГД.

Он призвал Соединенные Штаты развивать собственную экономику, а не создавать проблемы в других странах.

По словам Володина, монополия доллара выгодна только США, тогда как другие государства оплачивают их расходы и авантюры.

"Чем скорее расчеты передут в национальные валюты, тем будет лучше», — резюмировал спикер Госдумы.

Ранее Володин отметил повышение роли национальных валют в торгово-экономических отношениях России с другими странами. В рамках Евразийского союза расчеты в нацвалютах выросли до 74%, развивается торговля в национальных валютах с Китаем и Турцией, перечислил председатель ГД.

В конце февраля Россия сократила до 35% долю доллара США и евро в Фонде национального благосостояния. Туда были включены китайский юань и японская йена.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 22 марта 2021, 16:58 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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