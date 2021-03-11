Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Россия последовательно снижает зависимость от доллара – Володин

Россия последовательно снижает зависимость от доллара – Володин

Наша страна в торгово-экономических отношениях с другими государствами наращивает использование национальных валют, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, в конце февраля Россия снизила долю доллара США и евро в структуре Фонда национального благосостояния, напомнил председатель ГД.
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В рамках Евразийского экономического союза расчеты в нацвалютах выросли до 74%, планомерно развивается торговля в национальных валютах с Китаем и Турцией, отметил Володин.

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"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара", – подчеркнул спикер в общении с журналистами.

В конце февраля Россия сократила долю доллара США и евро в Фонде национального благосостояния с 45% до 35%. При этом туда были включены китайский юань и японская йена.

24 февраля Министерство финансов объявило, что 20% валютной структуры средства ФНБ отдано азиатским валютам. Доля доллара США и евро подвергнута одинаковому сокращению.

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Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Автор: 11 марта 2021, 08:41

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