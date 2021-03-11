Россия последовательно снижает зависимость от доллара – Володин

Наша страна в торгово-экономических отношениях с другими государствами наращивает использование национальных валют, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, в конце февраля Россия снизила долю доллара США и евро в структуре Фонда национального благосостояния, напомнил председатель ГД.

