Московский прецедент: как Россия встает на рельсы "зеленой" экономики

Государство и инвесторы стимулируют бизнес переходить на технологии углеродной нейтральности. Последние несколько лет во всем мире стремительно набирает популярность ESG-инвестирование – деньги вкладываются в компании и структуры, уделяющие большое внимание социальному развитию и защите экологии. Одним из пионеров такого подхода в России стала Москва. Столица первой из регионов разместила на рынке "зеленые" облигации. Опрошенные " Дни.ру " эксперты уверены: выход Москвы на рынок "зеленых" облигаций станет примером для других регионов и сделает Россию более открытой и привлекательной в глазах мировых инвесторов.

Ответственный подход

Необходимость перехода к углеродной нейтральности на глобальном уровне уже не подвергается сомнению. Но усилий государства и триллионов долларов в создание "зеленой" экономики недостаточно – стало очевидно, что без перестройки всего кодекса ведения бизнеса это невозможно.

В июле 2021 года Евросоюз объявил о введении углеродного налога. С 2026 года его нормы станут обязательными. Размер таможенных пошлин будет зависеть от того, сколько компания использует энергоемких технологий и невозобновляемых ресурсов при производстве своей продукции.

Российское правительство и крупный бизнес действуют проактивно. В июле 2021 года одобрен проект климатического научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь", который займется технологическими проектами по мониторингу лесов для регулирования поглощения углеродных выбросов, созданию карбоновых полигонов для мониторинга парниковых газов, формированию систем мониторинга производственных выбросов и отходов. В свою очередь "Норникель", поставляющий в ЕС до 50% продукции, выпустил и отгрузил на европейские склады первую в своей истории партию углеродно-нейтрального никеля.

Очевидно, что ESG-повестка становится долгосрочным трендом. ESG состоит из трех составляющих: environment — окружающая среда, social — социальный эффект и governance – качество корпоративного управления. Фактически ESG – это новая норма "ответственного" инвестирования в условиях глобального перехода к углеродной нейтральности. В таких условиях инвесторы принимают решение о вложениях в зависимости от участия компании в развитии общества, ее вклада в социальную повестку и поддержание экологии.

Пример Москвы

В России одним из пионеров "ответственного" инвестирования стала Москва. В мае 2021 года столица первой из субъектов Федерации разместила на рынке "зеленые" облигации в объеме 70 миллиардов рублей. Полученные от выпуска таких ценных бумаг средства город направит на замену автобусного парка на электробусы и развитие метрополитена, что поможет снизить выбросы парникового газа и вредных веществ в атмосферу.

При подготовке концепции "зеленых" облигаций Москва стала первым регионом России, выработавшим методические решения, обеспечившие международное признание статуса и соблюдение российского бюджетного законодательства, отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, город создал формат выпуска субфедеральных "зеленых" облигаций – сегодня этот механизм доступен всем российским регионам.

"Помимо этого, облигации Москвы стали первыми выпущенными в России "зелеными" облигациями, которые были включены в информационную часть списка ценных бумаг Люксембургской биржи, что обеспечивает доступность информации о них в принятой среди международных инвесторов форме", – цитирует заммэра журнал "Компания".

Энергоэффективный город-сад

Потенциал использования полученных от "зеленых" облигаций средств огромен, уверен директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Михаил Бабенко. Многие города инвестируют в энергоэффективность – так, в Швеции и Норвегии реализовывались проекты по освещению улиц и "умными" фонарями, которые включаются по датчикам движения, а не горят всю ночь, отметил эксперт.

Также муниципалитеты вкладываются в развитие возобновляемой энергетики – например, солнечных панелей, в "зеленое" строительство. "Это специальные технологии, которые предъявляют повышенные требования к составу материалов, к использованию воды, это энергоэффективность внутри зданий, использование строительного мусора и его переработка, взаимодействие с местными сообществами", – объяснил Бабенко.

Еще одна сфера приложения полученных средств – восстановление экосистем внутри Москвы. "Во многих городах Европы упрятанные ранее в коллекторы реки раскрывают и создают вокруг них новые пространства. Эти районы становятся более инвестиционно привлекательными для бизнеса", – рассказал эколог.

Выход Москвы первой среди российских регионов на рынок "зеленых" облигаций Бабенко объяснил хорошим финансовым состоянием столицы и тем, что в городе реализуется много экологических проектов.

Новая инвестиционная реальность

Экономист Дмитрий Лекух напомнил, что Москва среди других субъектов Федерации традиционно выступает локомотивом инноваций. Выпуск "зеленых" облигаций и соответствие их принципам ESG, о которых последнее время часто можно слышать в инфополе, не удивителен для столичных реалий, отметил аналитик.

Эксперт уверен, что выход на рынок "зеленых" облигаций поможет сделать Москву и Россию в целом более открытой и привлекательной в глазах мировых инвесторов, улучшит инвестиционный климат в нашей стране.

"Как бы кто ни относился к "зеленым" трендам, но они "играют", и Москва хочет этому соответствовать, – говорит Лекух. – Чего стоит недавний масштабный запуск части Большой кольцевой линии, на завершение строительства которой будет направлена часть вырученных от размещения средств. Те же экологичные электробусы, позволившие снизить в разы выбросы в мегаполисе, давно стали неотъемлемой частью бренда Москвы. Поэтому неудивительно, что принято правильное решение направить средства от облигаций на эти, во-первых, действительно экологичные проекты, во-вторых, проекты, с которыми ежедневно сталкиваются миллионы москвичей".

Рынок "зеленого" инвестирования России необходим, убежден эксперт. "Наша земля богата природными ресурсами, но, наверное, нужно уходить от потребительского отношения к природе", – подчеркнул он.

Лекух считает, что рано или поздно регионы последуют примеру Москвы. "Не первый и, надеюсь, не последний такой проект, который осуществляется Москвой и который следует брать за основу для реализации в других субъектах. Например, привлекать средства для создания заводов по переработке мусора, а не пользоваться наличием необъятных территорий", – сказал эксперт.

"Мы находимся только в начале тренда, интерес к "зеленому" инвестированию будет повышаться, – уверен экономист. – Более того, будет усиливаться интерес не просто к "зеленому" инвестированию, но движение в рамках ESG-парадигмы. Чтобы в гармонии находилась не только природа и экологические направления, но и чтобы была увязка с обществом – смесь социальной и экологической экономики. Именно гармония между обществом и природой есть насущная необходимость для благополучного существования людей на нашей планете".

Надежные вложения

Интерес инвесторов к московским "зеленым" облигациям во многом обусловлен их надежностью и гарантиями в части выплат по сравнению с бумагами частных юридических лиц, полагает доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета общероссийского движения "Сильная Россия" Наталья Оганова.

Она отметила, что по факту "зеленые" облигации Москвы – это государственные ценные бумаги, что очень важно для многих неквалифицированных инвесторов. "Москва сделала правильный шаг, спрос на ее обязательства колоссальный. Мы видим, что ее "зеленые" облигации быстро расходятся, что только подстегивает интерес других инвесторов", – заявила эксперт.

Оганова также считает, что интерес к "зеленому" инвестированию продолжит расти. "Это один из способов улучшить инвестиционный климат в нашей стране. Москва активно занимается тем, что зарабатывает деньги и вкладывает их в свою инфраструктуру", – заключила она.