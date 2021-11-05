Володин указал на важность контроля за расходованием бюджетных средств

Ситуация с коронавирусом вносит коррективы в принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходим контроль за расходованием бюджетного руля, чтобы вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь граждан.

