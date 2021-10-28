Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Помимо прочего, главный финансовый документ страны предполагает рост общих расходов на поддержку регионов.

В следующем году доходы федерального бюджета составят 25,02 триллиона рублей, расходы – 23,69 триллиона. В 2024 году эти показатели составят 25,83 и 26,35 триллиона рублей соответственно.

Серьезные средства заложены на реализацию национальных проектов. В 2022 году на эти цели направят 2,74 триллиона рублей, в 23-м году – 2,88 триллиона, в 24-м – 2,98.

Главным приоритетом бюджетной политики министр финансов Антон Силуанов назвал содействие достижению национальных целей. Все задачи в рамках нацпроектов и послания президента профинансируются в полном объеме, подчеркнул он.

Федеральный бюджет на 2022-2024 годы основан на посткризисных механизмах работы, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом вопросы поддержки здравоохранения и борьбы с пандемией становятся нормой российской бюджетной системы, добавил он.

В новом бюджете растут расходы на здравоохранение, образование и социальную поддержку, отметил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "В решениях, за которые проголосовали все комитеты, говорится, что главным достижением бюджета является то, что люди получат необходимую помощь", – сказал парламентарий.

Также вырастут расходы на поддержку регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал выравнивать возможности субъектов Федерации.

Необходимо, чтобы условия жизни граждан в регионах не отличались от столицы и других городов, подчеркнул он. "А сегодня есть такая разница, большая. Чтобы у нас качество медицинских услуг было одинаковое. В образовании качество было одинаковое", – сказал председатель ГД.

Для выравнивания возможностей регионов нужна их поддержка не только через субсидирование или межбюджетные отношения, но и посредством других механизмов, считает спикер. Например, ставку по ипотеке можно привязать к зарплате в том или ином регионе, отметил Володин. "Тогда у людей, где заработная плата меньше, будут те же возможности по решению жилищного вопроса", – уверен он.

Председатель ГД уточнил, что сегодня в 12 донорских регионах формируется более 56% российского ВВП. К 2024 году эта цифра увеличится до 68,6%.

Также Володин поднял вопрос уменьшения межбюджетных трансфертов общего характера регионам: с 1,3% ВВП в 2020 году до 0,8% в 2022-м. Необходимо обсуждать проблемы развития региональных экономик, указал он.

"Нам надо отвечать на эти вопросы, потому что рост экономики, расходные обязательства мы сегодня оцениваем уже в 25 трлн рублей с профицитом. А отношение к регионам — как мы будем поднимать там уровень жизни?" – сказал спикер.

Второе чтение проекта федерального бюджета на следующие три года состоится 23 ноября.