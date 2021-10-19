Володин призвал повышать эффективность расходования бюджетного рубля

Гузееву спасают врачи Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
Стало известно об уходе Заворотнюк
Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике
Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Нельзя сказать
партнеры
Вторник
19 октября
Лента новостей
17:40
Сенатор Климов заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
17:35
"Хватит!": Бледанс взревела от разгильдяйства Гузеевой в Коммунарке
17:34
"Есть причины": беременная Рапунцель взвыла от вопросов о разрыве с мужем
17:29
Уходит от ответственности: Максакова назвала цель отказа Тюрина от криминального статуса
17:10
Седой и заросший: заматеревшего Пера Федорова с трудом узнали
17:03
Любовница Виторгана выставила напоказ оголенные прелести
16:58
Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
16:52
"Ступор и запой": Квартиру поддатой звезды "Песняров" обокрали неизвестные
16:46
"Ее супруг никогда такое не подарит": звезду "Дома-2" пристыдили за роскошный сюрприз
16:38
Юлия Тимошенко предупредила об энергетическом кризисе на Украине
16:33
Горбачева из сериала "Чики" продемонстрировала улице обнаженную грудь
16:13
"Вы самый лучший друг у меня!": Милохин клянчит деньги у Баскова
16:01
"У меня потекло все": возбужденная Собчак приласкала туго затянутый сеткой зад Ивлеевой
15:56
"Караул просто": Постаревшая жена Петросяна вспомнила студенческую страсть
15:46
Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину
15:46
"Лида, хватит, завязывай!": Известный артист откровенно о запоях Федосеевой-Шукшиной
15:44
Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы
15:36
Наплевавшая на смерть мужа Федосеева-Шукшина закрутила роман с оператором
15:32
"Я волновался": Милохин рассказал о первом контакте с Басковым
15:02
"Могут привести туда силой": сбежавшей из России Собчак сделали предупреждение
15:01
"Что значит брошенная?": Разведенка Барановская публично замахнулась на Васильева
14:58
"Важен не размер": Прикрывший половой орган Милохин дико оконфузился
14:51
С ними страшно общаться: домработница "слила" правду о жизни Пугачевой и Галкина
14:43
Евгению Стычкину пришлось изображать любовь к жене: Непросто
14:27
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
14:25
91-летний Краско перестал ходить: страшные подробности состояния тяжелобольного актера
14:21
Закатившая глаза больная Заворотнюк взялась за бутылку: Пью очень редко
14:16
На Украине призвали пенсионеров готовиться к худшему
14:04
"Живем раздельно": Припавший к бутылке Кончаловский потерял жену
13:58
Травмирован: Козловский оказался на больничном после развлечений с Акиньшиной
13:51
Брак в 16 лет, звездные любовники и страшная болезнь: как жила и уходила актриса Анна Самохина
13:39
"Я всегда брала то, что мне нравится": звезда советского кино призналась в мужском начале
13:35
Ковальчук нарушила данное дочери обещание: Это больно и жестоко
13:29
"Беременна!": Раскормленная Семенович выпятила огромный живот
13:20
Гагарина рассказала о затяжной депрессии из-за бывшего мужа: Мучилась четыре года
13:10
Больше 30 лет скрывает отца своего сына: как сложилась жизнь актрисы Нины Усатовой
13:07
Депутат Журова оценила слова Эрдогана о победителях во Второй мировой войне
13:03
Под присмотром специалиста: подруга ответила на слухи о беременности Порошиной
12:59
В Челябинске пьяная водительница сбила ребенка и уехала
12:45
"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович
12:43
"Задели нерв": Перекошенная мать Оксаны Федоровой всполошила врачей
12:19
"Увидите, как громко я умею кричать": с избранницей Харламова случилась истерика на съемках
12:13
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
12:10
Раскрыта тайна бросившего жену с младенцем Козловского: Есть проблемы с зависимостью
11:56
Президент заявил о новых выплатах для россиян
11:51
"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой
11:50
"Всегда тянуло друг к другу": Алибасов объяснил любовь Линдеманна к русским женщинам
11:37
Грязный поклеп и козни: Озчивит из "Великолепного века" ответил на серьезные обвинения коллег
11:30
Педофил напал на подростка в Новгороде
11:24
Париж ждет: Собчак поспешила покинуть родину после смертельной аварии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это для них команда: "Фас": заявлено о конце Ксении Собчак
"Базарное тупое кликушество": опубликовавшая "мерзость" о церкви Собчак ответила недовольным
"Мужика нормального не нашла": почему Бузовой постоянно пользуются
"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос
Потерявшую голос Бузову предостерегли от роковой ошибки: Никакого коньяка
"Я не буду это слушать!": Бузова сцепилась с коллегой в эфире
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Володин призвал повышать эффективность расходования бюджетного рубля

Володин призвал повышать эффективность расходования бюджетного рубля

Работа над отчетом об исполнении бюджета-2020 показала необходимость повышения эффективности управления и расходования бюджетных средств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
прочитано 242 раза

Он обратил внимание на соотношение выделенных из бюджета и неосвоенных средств. Так, на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий было направлено 24 миллиарда рублей, из них 21 миллиард вернулся.

ПО ТЕМЕ

Володин поручил проанализировать замечания Счетной палаты к исполнению бюджета-2020

Володин предложил разделить регионы на группы по бюджетам

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Схожая ситуация наблюдается по туристическому кешбэку: выделено 15 миллиардов, обратно вернулись 13,8, уточнил Володин. "Почему такое произошло?" – сказал председатель ГД.

Также он затронул проблему бюджетной обеспеченности регионов. В 2020 году разница между десятью наиболее и наименее обеспеченными субъектами выросла до 2,9 раза.

"Решения, которые принимались в этой сфере — совершенно очевидно, что они не срабатывают. И правильно было бы на это обратить внимание", – отметил спикер.

Кроме того, Володин указал на неравномерность размещения налоговой базы на территории страны. Повышать эффективность работы необходимо и в этом направлении, подчеркнул председатель ГД.

Спикер также отметил, что в прошлом году введено 156 из 237 объектов. "Много надо работать для того, чтобы выйти на 100 процентов", – сказал он.

Напомним, что Государственная Дума на пленарном заседании 19 октября приняла закон об исполнении бюджета за 2020 год. Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю проанализировать замечания Счетной палаты.

Также спикер предложил разделить регионы России на группы в зависимости от их бюджетов. Критерием должна стать бюджетная обеспеченность жителя субъекта Федерации, считает он.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 19 октября 2021, 16:20 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раскрыт секрет счастливого брака Проскуряковой и обрюзгшего Николаева: Гналась за деньгами

Пошла в шоу-бизнес специально
Шоу-бизнес

Скандал с внебрачным сыном, экстренное похудение и подтяжка: что случилось с актером Александром Семчевым

Актер перекроил внешность и исправил ошибки молодости
Шоу-бизнес

"Я не была готова": тяжелобольная Гузеева вышла на связь

Звезда переосмыслила жизнь
Шоу-бизнес

"Всем мешает": Бывшая прислуга сорвала маску с Пугачевой

Певица нажила врагов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября
Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья

Здоровье

Москва вводит новые санитарные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября
За сутки в России ковидом заболели 33 740 человек
Врач-пульмонолог о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: Вся страна горит красным пламенем

Спорт

Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке

Регионы

Под Москвой 2 парня избили и ограбили мужчину
Педофил напал на подростка в Новгороде
В Красноярском крае пропали две девочки
Под Москвой полицейский ранил девушку из табельного оружия
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+