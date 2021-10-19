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Экономика
Володин поручил проанализировать замечания Счетной палаты к исполнению бюджета-2020

Володин поручил проанализировать замечания Счетной палаты к исполнению бюджета-2020

Государственная Дума на пленарном заседании 19 октября приняла закон об исполнении бюджета за 2020 год. Спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение комитету по контролю проанализировать замечания Счетной палаты.
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"Было бы правильно заключение Счетной палаты по исполнению бюджета за прошлый год нам передать в Комитет по контролю для дополнительного анализа", – сказал спикер Госдумы.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин отметил, что в восьмом созыве ГД был создан комитет по контролю, ранее совмещавший несколько полномочий. Теперь в его задачу в первую очередь входит парламентский контроль, взаимодействие со Счетной палатой и правительством, пояснил спикер.

Также председатель ГД обратил внимание на брошенные или не завершенные строительные объекты. Он поручил парламентариям проанализировать причины заморозки строительства.

Спикер отметил, что в этом году Дума последний раз рассматривает отчет об исполнении бюджета осенью. Со следующего года правительство будет вносить законопроект до 15 июля, а депутаты рассмотрят его в ходе весенней сессии.

"Таким образом, уже к самому началу работы над бюджетом на следующие три года – летом в рамках «нулевого чтения» — мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год. А значит – получим возможность не допустить их повторения", – пояснил Володин.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 15:47 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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