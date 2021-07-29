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Общество
Предприниматель предложил 20 идей для улучшения жизни в России

Предприниматель предложил 20 идей для улучшения жизни в России

У России есть потенциал для того, чтобы перегнать самые прогрессивные страны и стать лидером по всем направлениям, считает предприниматель и общественный деятель Дмитрий Давыдов. Он обобщил передовой опыт развитых государств и выдвинул 20 идей, реализация которых преобразит нашу страну и выведет ее на ведущие позиции в мировом сообществе.
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Опыт самых развитых мировых экономик Давыдов изучал не один год. В 2016 году он аккумулировал свои знания в 20 предложений. Так появился сайт 20idei.ru.

Активист обращался к опыту Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Он изучал их государственное устройство, общественные институты, устройство экономики. Предприниматель обобщил свои знания и перенес их на российскую почву.

В истории Россия каждая реформа оставляла после себя проигравших – тех, кто не вписался в новые условия, кому преобразования не пошли на пользу. Далеко за примерами ходить не нужно – стремительный переход на рельсы рыночной экономики в 90-е годы оставил привел к резкому росту нищеты.

Давыдов уверен: предлагаемые им идеи пойдут на пользу всем. Главное в его предложениях – продуманность, убежден активист.

Фото: pixabay.com

Идея бизнесмена вызвали большой резонанс в прессе. Некоторые связали его инициативы с предстоящими выборами, но сам предприниматель неоднократно повторял, что не имеет политических амбиций. Над своими идеями Давыдов работал один, а обращение к аудитории от множественного числа автор использует из соображений этики и для соблюдения научно-публицистического стиля.

Давыдов не является гражданином России и не проживает здесь, но здесь его историческая родина. Для предпринимателя проект – дань памяти предкам, которые защищали нашу страну в Великой Отечественной войне.

Пять лет назад он направил свои инициативы в Администрацию президента, министерства, мэрию Москвы. СМИ много писали о его предложениях.
Несмотря на очевидную пользу его идей, государственные органы оставили их без должного внимания. Давыдов стучался во все двери, но затем принял решение уехать в другую страну.

К своим идеям он вернулся в 2020 году. Пандемия нанесла мощный удар по всем странам. Именно сейчас, когда необходимо как можно скорее восстановиться, государству стоит обратить внимание на предложения предпринимателя.
Что предлагает Давыдов? Первая инициатива посвящена предоставлению дополнительных удобств населению и одновременно пополнению государственного бюджета.

Предприниматель предлагает ввести платные ускоренные услуги. Например, заплатить определенную сумму и получить паспорт максимально быстро – за три, два, а то и один день. Чем быстрее человеку нужна услуга – тем больше придется заплатить, и наоборот. Похожую систему используют в Казахстане.

Люди получат возможность выбирать между ускоренной и стандартной процедурой. Давыдов уверен, что такая мера пополнит бюджет, уничтожит коррупцию и будет удобна гражданам.

Фото: pixabay.com

Также предприниматель предлагает увеличить поступления от автовладельцев посредством официальной продажи "престижных" автомобильных номеров: установить комбинации цифр и букв в зависимости от уровня их солидности. Например, 001 или 777 обойдутся желающему в несколько раз дороже, чем 444 и так далее.

Такую же систему можно применять для продажи "очень престижных" автономеров. Меньше знаков – дороже номер. К примеру, номер 7 – самый дорогой, 7А – уже дешевле. Сейчас такую практику успешно применяют в Дубаи и Абу-Даби.

Для улучшения экологии предприниматель предлагает изменить дорожное движение. В Москве и в радиусе 10 километров от нее ввести плату за использование автомобиля – тысячу рублей в сутки. Для транспорта на экологически чистом топливе сбор будет в два раза меньше. В ночное время плата взиматься не будет.

Дополнительной мотивацией для перевода общественного транспорта на экологически чистые источники может стать освобождение от налогов на транспорт на пять лет компаний, закупающих такой вид автобусов. Если будут приобретаться работающие на экологически чистых источниках двухъярусные автобусы, то компанию освободят от налога на транспорт на весь срок эксплуатации таких автобусов.

Фото: pixabay.com

Есть у Давыдова и предложения по налоговой отрасли. Введенные в период пандемии для поддержки бизнеса льготы для бизнеса можно распространить на образование и здравоохранение, уверен предприниматель.

Для скорейшего привлечения в Россию лучших специалистов он предлагает отменить на 20 лет налоги для медучреждений, соответствующих определенным критериям, установить нулевые ставки сборов на заработную плату и доход врачей. Медицинские учреждения, принявших иностранных специалистов на сумму выше установленного порога, смогут продлить льготное налогообложение на год. Такие меры привлекут в нашу страну квалифицированный медперсонал и лучшие мировые клиники, считает автор.

Ознакомиться с другими идеями Дмитрия Давыдова можно на его сайте 20idei.ru.

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Фото: pixabay.com
Автор: 29 июля 2021, 13:54

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