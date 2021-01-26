Дума вводит налоговый вычет за занятия спортом

В России появится налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник, 26 января. Также парламентарии одобрили инициативу об упрощении и расширении получения налоговых вычетов.



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