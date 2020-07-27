Как изменится цена на бензин в августе

В июле этого года цены на нефть стали расти. Сохранится ли негативная тенденция в августе и отразится ли это на стоимости бензина, рассказал председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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