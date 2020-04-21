В России внезапно обвалились цены на бензин

Биржевая цена на бензин в России опустилась на 11% и составила 35,77 тысячи рублей за тонну, передает РБК со ссылкой на экспертов "Аналитики товарных рынков". Тем временем издержки нефтяников, в которые включены акцизы, выплаты в бюджет, НДС и НДПИ, достигают 38,07 тысячи рублей на тонну топлива. Получается, нефтяники торгуют бензином себе в убыток, и продажа каждой тонны топлива марки АИ-92 лишает их 2,3 тысячи рублей.
Согласно оценкам экспертов, резкое падение цены на бензин в России стало следствием снижения спроса на топливо. Причиной специалисты называют эпидемию коронавируса в стране. Режим самоизоляции заставил многих ограничить перемещение.
Граждане отказываются как от продолжительных путешествий, так и от коротких поездок. Те, кто продолжает передвигаться на автомобиле, обеспечить спрос на прежнем уровне не могут. Цена на бензин – по крайней мере на бирже – обвалилась. Заметят ли разницу конечные потребители – покажет время.
Напомним, что 20 апреля на рынке энергоносителей произошло историческое событие: цена нефти марки WTI достигла отрицательных значений и остановилась на уровне минус 37,63 доллара. Примечательно, что и тут коронавирус сыграл не последнюю роль.
Как отмечают эксперты, из-за эпидемии спрос на черное золото упал. Хранилища в США заполнены, новое топливо некуда загружать. Это и обусловило резкое падение цены на нефть.
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