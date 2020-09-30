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Экономика
Володин: При рассмотрении бюджета нужно обратить внимание на развитие села

Володин: При рассмотрении бюджета нужно обратить внимание на развитие села

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
В среду, 30 сентября, в Госдуме состоялся правительственный час с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил при рассмотрении бюджета на следующий год обратить внимание на финансирование программы развития села.
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Володин напомнил, что заработная плата в сельских районах почти в два раза меньше, а число людей с низкими доходами – в три раза больше, чем среди горожан.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Крайне важно, чтобы была реализована программа, поддержанная президентом РФ, – "Комплексное развитие сельских территорий", – указал спикер.

Председатель нижней палаты напомнил о поручении главы государства рассмотреть вопрос увеличения финансирования по этой программе. "Будет правильно, чтобы Комитет по бюджету и налогам совместно с Комитетом по аграрным вопросам рассмотрел вопрос финансирования программы "Комплексное развитие сельских территорий", – сказал Володин.

Сейчас на программу выделяется недостаточно средств, подчеркнул спикер. Вопрос финансирования села необходимо вынести на обсуждение с главой правительства, отметил Володин.

Спикер обратился к аудитору Счетной палаты Михаилу Меню и предложил проанализировать риски, которые влечет невыполнение послания президента и национальных планов развития села. Министерству финансов нужно или корректировать цели, или искать деньги на решение поставленной президентом задачи, указал Володин.

Напомним, что в среду, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. После расмотрения профильным комитетом документы будут направлены в регионы, чтобы изучение нормативно-правовых актов началось как можно быстрее.

Автор: 30 сентября 2020, 17:50 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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