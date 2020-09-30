Володин: При рассмотрении бюджета нужно обратить внимание на развитие села

В среду, 30 сентября, в Госдуме состоялся правительственный час с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил при рассмотрении бюджета на следующий год обратить внимание на финансирование программы развития села.



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