Правительство внесло в Думу проект нового федерального бюджета

В среду, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом на пленарном заседании сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



В Думу внесено 15 законопроектов, из них четыре включают в себя проект закона о федеральном бюджете. "Также это бюджеты – Пенсионного фонда, Фонда соцстраха и Фонда обязательного медицинского страхования. 11 законопроектов – бюджетообразующие", – сказал Вячеслав Володин.



В соответствии с регламентом спикер обратился в профильный комитет по бюджету и налогам с просьбой рассмотреть поступившие законопроекты. Поссле расмотрения комитетом документы будут направлены в регионы, чтобы изучение нормативно-правовых актов началось как можно быстрее.

В Госдуме законопроекты будут рассматриваться не ранее конца октября, уточнил председатель нижней палаты. Также депутаты обсудят их с экспертным сообществом.

Поступившие законопроекты являются для депутатского корпуса приоритетными, подчеркнул Володин.

В преддверии внесения в Госдуму проекта федерального бюджета Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

До этого в нижнюю палату уже были внесены семь бюджетообразующих нормативно-правовых актов. Они касаются бюджетного, таможенно-тарифного и налогового законодательства. Вместе с проектом нового бюджета они будут рассмотрены депутатами в приоритетном порядке.

Вячеслав Володин призвал депутатов не только критиковать инициативы правительства, но и вносить собственные предложения по наполнению федерального бюджета.









