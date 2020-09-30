Правительство внесло в Думу проект нового федерального бюджета

В Думу внесено 15 законопроектов, из них четыре включают в себя проект закона о федеральном бюджете. "Также это бюджеты – Пенсионного фонда, Фонда соцстраха и Фонда обязательного медицинского страхования. 11 законопроектов – бюджетообразующие", – сказал Вячеслав Володин.
В соответствии с регламентом спикер обратился в профильный комитет по бюджету и налогам с просьбой рассмотреть поступившие законопроекты. Поссле расмотрения комитетом документы будут направлены в регионы, чтобы изучение нормативно-правовых актов началось как можно быстрее.
В Госдуме законопроекты будут рассматриваться не ранее конца октября, уточнил председатель нижней палаты. Также депутаты обсудят их с экспертным сообществом.
Поступившие законопроекты являются для депутатского корпуса приоритетными, подчеркнул Володин.
В преддверии внесения в Госдуму проекта федерального бюджета Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
До этого в нижнюю палату уже были внесены семь бюджетообразующих нормативно-правовых актов. Они касаются бюджетного, таможенно-тарифного и налогового законодательства. Вместе с проектом нового бюджета они будут рассмотрены депутатами в приоритетном порядке.
Вячеслав Володин призвал депутатов не только критиковать инициативы правительства, но и вносить собственные предложения по наполнению федерального бюджета.
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