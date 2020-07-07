Работа на удаленке: названы самые высокооплачиваемые вакансии

Эксперты крупного российского сервиса по подбору персонала изучили вакансии для работы на удаленке, чтобы выявить самые высокооплачиваемые. На хорошую зарплату без выхода в офис могут рассчитывать специалисты, готовые возглавить отдел бухгалтерии: им в лучшем случае будут платить до 250 тысяч.
Работа на удаленке принесет большие деньги и переводчикам, сообщает НСН. Их труд оценивают в 150-200 тысяч рублей в месяц. Также выделили менеджеров по развитию бизнеса и специалистов по контекстной рекламе: и те, и другие могут получать свыше 100 тысяч рублей в месяц, не выходя из дома.
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