Рубль "отвязался" от нефти и держит оборону

Российский рубль стойко держит оборону по отношению к доллару и евро. Колебания цены на нефть уже не оказывают столь существенного влияния на котировки, как прежде.
Накануне баррель черного золота впервые за неделю подорожал до 30 долларов, после чего рубль укрепился к западным валютам. Сегодня бочка нефти вновь стоит около 26 долларов, но обратного снижения российской валюты не происходит. Официальный курс рубля на 27 марта 2020 года составляет 78,72 за доллар и 85,96 за евро.
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