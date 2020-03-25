Рубль укрепился после падения

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Согласно данным на сайте Центрального банка, в среду, 25 марта, доллар подешевел до 78,84 рубля, а евро – до 85,42 рубля.
Рост курса рубля происходит на фоне увеличения цен на нефть. Стоимость Brent выросла до 28,01 доллара за баррель. Нефть марки WTI подорожала до 24,91 доллара, сообщает Lenta.ru.
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