Оплату ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы

На пересмотр стоимости коммунальных услуг могут рассчитывать жители регионов, которые платят за отопление равномерно в течение всего года, а не по общим счетчикам дома. Эксперт в области ЖКХ Ольга Перминова считает, что экономия по конкретному дому может находиться в диапазоне от 500 тысяч рублей до миллиона, сообщает URA.ru. По словам специалиста, управляющие компании в сложившихся обстоятельствах обязаны пересчитать стоимость оплаты услуг ЖКХ.
Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева объяснила, как правильно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию, если плата за отопление завышена. По ее словам, согласно Жилищному кодексу, собственники имеют право провести собрание, обсудить или изменить платеж за услуги ЖКХ, передает РИА ФАН.
Некоторые регионы уже заявили о пересчете оплаты ЖКХ. Например, москвичи смогут в некоторые месяцы сэкономить около 200 рублей, сообщает телеканал "360". Заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков уточнил, что в столице из-за мягкой зимы израсходовали на 20% меньше тепла и газа.
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