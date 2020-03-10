Паника скоро прекратится: эксперты предупредили россиян об укреплении рубля

Эксперты прокомментировали панику россиян вокруг падения рубля. По мнению специалистов, колебания отечественной валюты не будут долговременными, сообщает Nation News.
Глава комитета по экономической политике и промышленности парламента Владимир Гутенев заявил, что уже в скором времени курс доллара будет около 67-68 рублей. К осени отечественная валюта укрепится по отношению к американской и составит 62-63 за доллар, передает "Царьград".
Ранее Центральный Банк России опубликовал на официальном сайте последние данные о торгах на Московской бирже. В среду, 11 марта, курс рубля достигнет отметки 72,02 за доллар.
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