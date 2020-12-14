Володин поручил пригласить Решетникова в Госдуму

На заседании Совета ГД в понедельник депутаты подняли тему эффективности работы министра экономического развития по проблеме роста цен, вопросу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Депутаты неоднократно обращали внимание Минэкономразвития на рост цен, но удовлетворительного ответа не услышали. В ситуацию пришлось вмешаться президенту.
"В связи с этим в ходе Совета Вячеслав Володин дал поручения проработать формат приглашения в Госдуму министра экономического развития Максима Решетникова", – сказал источник РИА Новости.
Дата и формат встречи с министром определится позже. Речь может идти о заседании Совета, отдельном совещании с профильными комитетами нижней палаты или пленарном заседании.
Тема роста цен на продукты стала одной из главных на совещании по экономическим вопросам у президента. Владимир Путин раскритиковал правительство за подорожание сахара, муки, масла и других товаров. Пандемия здесь ни при чем, подчеркнул глава государства.
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