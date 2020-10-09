Как управляющие компании могут включить новую строку в платежки ЖКХ без ведома жильцов

Когда в доме или в подъезде идет капитальный или косметический ремонт, в дело могут включиться мошенники. Пользуясь ситуацией, они могут навязать дополнительные проверки и даже обворовать жильцов. Такие люди как правило рассчитывают на невнимательность человека или же его неосведомленность в вопросах ЖКХ и собственных гражданских прав. Об этом рассказал сотрудник организации "ЖКХ-Контроль" Сергей Сохранов.
Он объяснил, что когда в дом приходят с проверкой газового оборудования или счетчиков, просто обязательно надо требовать с них документы, удостоверяющие личность, а также справку с места работы, пишет газета "Известия". При этом нужно точно знать, какая организация обслуживает ваш дом. Именно из этой фирмы и имеют право прийти к вам с проверкой оборудования.
"Если к вам приходят люди и представляются другой организацией, вы можете смело отказываться от их навязанных услуг", – сообщил эксперт.
После предъявления соответствующих документов и подтверждения обслуживающей организации можно приступать к проверке. После этого сотрудники должны предоставить кассовый чек на оплату за оказанные услуги.
Чтобы не платить лишнего, специалист рекомендует быть в курсе дел своей управляющей компании. Дополнительные темы обсуждать необходимо на собрании жильцов, которые должны проводиться регулярно. Только так можно избежать выманивания денег из кошельков собственников.
В России сложилась такая практика, что на собрания жильцов обычно мало кто ходит или же вообще никто. Поэтому УК вправе самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам. Речь идет в частности и о сборах на благоустройство территории или ремонт фасада.
В таком случае УК может включить в платежку за коммунальные услуги дополнительную строку без ведома собственников, а это уже дополнительные траты. Сохранов рекомендует чаще интересоваться у своей УК, когда делался последний ремонт и будет новый. Ведь по закону косметический ремонт подъезда, к примеру, должен проводиться раз в пять лет. В противном случае можно обратиться в Госжилинспекцию, и они оштрафуют вашу УК и обяжут таки сделать ремонт. Также важно интересоваться, как вашей УК распределяются средства, и в целом, знать свои права и умело ими пользоваться.
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