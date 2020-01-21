В России стало на 800 тысяч меньше пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что число пенсионеров в стране снизилось на 800 тысяч. Это следствие повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал "360".

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", – пояснил Дроздов. В интервью "Российской газете" глава ПФР отметил, что наряду с этим будет расти число граждан, которые уйдут на пенсию досрочно. Их количество достигнет 25% от всего населения страны. Большинство из них – работники с вредными и опасными условиями труда.