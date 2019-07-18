"Яндекс" научился определять зарплату пользователей

Компания "Яндекс" представила технологию, которая может выявлять уровень заработной платы пользователей. Организация зарегистрировала соответствующий патент.
Согласно информации URA.ru, доходы будут определять по профессии, анализируя данные GPS и приложения. Кроме того, сервис будет изучать звуки вокруг пользователей. Например, курьера сможет определить по постоянному перемещению, а строителя – по шуму.
В пресс-службе "Яндекса" заверили, что не будут использовать этот патент в своих сервисах. "Технология так и осталась жить на бумаге", – цитирует сообщение телеканал "360".
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