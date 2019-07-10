Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение
Если цена на нефть североморской марки Brent сохранится на
уровне 64 долларов, то во втором или четвертом квартале текущего года курс
рубля снизится по отношению к доллару. С таким прогнозом выступили эксперты
Telegram-канала Focus Pocus.
Они не исключили, что к концу года за доллар будут давать 65 рублей и выше. Как утверждает "Лента.ру", канал ведут аналитики Райфайзен-банка.
По данным Центробанка, во втором квартале этого года сальдо счета текущих операций составляло чуть более 12 миллиардов долларов. В первом квартале – 33,7 миллиарда. Но курс рубля не слабел. Аналитики связывают устойчивость "деревянного" с притоком нерезидентов в госдолг.
Эксперты уверены: у рубля мало шансов закрепиться на текущих позициях. Приток нерезидентов в госдолг иссякнет, а нефинансовый сектор продолжит вывозить капитал, прогнозируют аналитики. Все это окажет негативное воздействие на курс рубля.
Ранее "Дни.ру" проводили опрос среди экспертов по поводу динамики российской валюты в июле. Большинство аналитиков предрекли небольшое падение. По мнению директора по развитию Rebridge Capital, Ольги Хрипченко, на стоимость "деревянного" повлияет негативный информационный фон и отток частного капитала за границу.
Схожего мнения придерживается персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин. По его мнению, из-за сезонного оттока средств за рубеж рост курса рубля приостановится. Во второй половине июля отечественные компании будут выплачивать дивиденды иностранным инвесторам, а те станут обменивать рубль на другие валюты и выводить средства за границу.
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