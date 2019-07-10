Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение

Курс рубля уйдет в пике во второй половине 2019 года. О такой вероятности сообщили финансовые аналитики. По их мнению, к падению российской валюты приведет снижение сальдо текущих операций, вывоз капитала нефинансовым сектором и другие факторы.



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