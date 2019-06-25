В России повысят пособие на детей в 200 раз

На совещании, посвященном вопросам достижения национальных целей развития в сфере демографии, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о подготовке законопроекта о повышении критериев нуждаемости семей. Рассматривается инициатива об увеличении детских выплат с нынешних 50 рублей до десяти тысяч.

Глава российского правительства рассказал о том, что в новом законопроекте предусматривается изменение критериев нуждаемости семьи. Согласно инициативе, семья будет признана нуждающейся в том случае, если на человека в ней приходится два прожиточных минимума вместо прежних полутора.

Подобная мера позволит увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, передает RT. Кроме того, заметно увеличится и сама сумма, на которую могут рассчитывать родители. "Они будут ежемесячно получать более десяти тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей", – цитирует URA.ru Дмитрия Медведева. Таким образом, сумма увеличится более чем в 200 раз. Однако коснется это только малообеспеченных семей.

Вопрос о повышении детских пособий, которые составляют всего 50 рублей в месяц, поднимался во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня, передает "360". Тогда глава государства анонсировал новые субсидии, которые появятся с 1 января 2020 года и будут предназначаться нуждающимся семьям.

Отметим, проект "Демография", в рамках которого ведется работа по поддержке семей с детьми, входит в число 12 национальных проектов, объявленных в "майском указе" Владимира Путина. Он рассчитан до 2024 года. На выполнение проекта планируется выделить свыше трех триллионов рублей.