Найден способ сократить число бедных в России
Региональные власти предложили скорректировать критерии бедности, чтобы перестать платить пособия тем, кто может без них обойтись. Сэкономленные таким образом средства планируется направить тем, кто в них действительно нуждается.
В качестве примера приводится ситуация в Ивановской области. Местные чиновники выделили группу "ленивых бедных". Они, имея дополнительное имущество, не умеют или же не хотят им воспользоваться, чтобы повысить собственное благосостояние. Например, не сдают в аренду земельный участок, которым сами не пользуются.
В Министерстве труда инициативу региональных властей оценили. "Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан вправе устанавливать законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации критерии нуждаемости", – цитирует RT сообщение ведомства. Иными словами, у регионов уже есть полномочия корректировать критерии граждан, нуждающихся в материальной поддержке, чтобы проводить эту работу эффективнее.
Отмечается, что сокращение выплат пособия по бедности касается мнимых нуждающихся – тех, кто имеет неофициальный доход и лишь фиктивно попадает под необходимые для получения помощи критерии. Вычеркивание их из списка поможет более эффективно оказывать помощь тем, кому она действительно нужна.
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