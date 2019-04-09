Парламентарии дополнят "ипотечные каникулы" льготами по НДФЛ

Граждане, воспользовавшиеся правом на так называемые ипотечные каникулы, смогут получить налоговые льготы. Соответствующий законопроект разработали вместе со всеми фракциями Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



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