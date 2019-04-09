Парламентарии дополнят "ипотечные каникулы" льготами по НДФЛ
Проект закона об ипотечных каникулах прошел первое чтение в Госдуме в конце марта. Документ дает возможность взять отсрочку по погашению основного долга и процентов по ипотечному займу в случае непредвиденных жизненных обстоятельств.
В ходе дополнительного анализа было установлено, что предоставление заемщику "ипотечных каникул" повлечет фискальные последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами.
Действующая редакция Налогового кодекса гласит, что доходы гражданина во время "ипотечных каникул" в виде разницы между процентами, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, а также суммой уплаченных процентов по жилищному займу, должны облагаться по ставке налога на доходы физических лиц в 35%.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, в таком случае "вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками".
Разработанный парламентариями нормативно-правовой акт предлагает освободить ипотечных заемщиков, воспользовавшихся отсрочкой при погашении платежа, от уплаты налога на доходы физлиц при получении ими выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "каникул".
В конце марта нижняя палата приняла в первом чтении законопроект о так называемых ипотечных каникулах, разработанный в рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.Нормативно-правовой акт дает ипотечным заемщикам отсрочить выплату кредита на срок до шести месяцев. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, оставшиеся без работы, потерявшие кормильца, временно нетрудоспособные, признанные инвалидами первой или второй группы, а также те, чей семейный доход снизился более чем на 30%.
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