Качество, а не соревнование: Володин призвал повысить эффективность госзакупок
Государственный и муниципальный заказ имеют огромное
значение для экономики страны, отметил Володин. По его словам, во многом от
качества профильных законов зависит реализация нацпроектов и исполнение
майского указа президента. "Совершенствование контрактной системы имеет
приоритетное значение", – сказал спикер Госдумы.
Володин отметил, что в понедельник, 7 апреля, Совет нижней палаты обсуждал три законопроекта, регулирующих госзакупки. Парламентарии приняли решение, что поправки в нормативно-правовую базу о закупках в сфере культуры будут рассматриваться во втором, основном чтении 9 апреля.
Законопроект учитывает особенности творческих организаций, подчеркнул председатель нижней палаты. Депутаты обсуждали документ с ведущими режиссерами, театральными руководителями, представителями музеев и библиотек.
Изменения ждут и закупки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующий нормативно-правовой акт парламентарии рассмотрят во втором чтении в четверг, 11 апреля.
"В вопросах, касающихся детского отдыха, главным критерием должно быть качество предоставляемых услуг, а не соревнование в экономии средств", – подчеркнул Володин.
В тот же день на Охотном Ряду в первом чтении будет рассматриваться законопроект, касающийся улучшения контрактной системы в целом. Спикер Госдумы пояснил, что документ касается сокращения сроков закупочных процедур и в целом их упрощения.
По словам Володина, к основному чтению в документ внесут поправки, которые подготовили члены профильной думской рабочей группы. "Наша задача – создать нормативную базу, которая будет отвечать требованиям времени и позволит повысить эффективность контрактной системы", – заключил председатель нижней палаты.
Напомним, ранее спикер назвал нынешнее законодательство в сфере госзакупок несовершенным. Одно из нововведений, которое может появиться в системе, – повышение ценового порога, допускающего проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с трех до 50 миллионов рублей и до 500 миллионов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.
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