Качество, а не соревнование: Володин призвал повысить эффективность госзакупок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости законов, которые смогут повысить эффективность контрактной системы. Основным критерием при осуществлении госзакупок должно стать качество услуг, а не соревнование по экономии средств, подчеркнул председатель нижней палаты.



Государственный и муниципальный заказ имеют огромное значение для экономики страны, отметил Володин. По его словам, во многом от качества профильных законов зависит реализация нацпроектов и исполнение майского указа президента. "Совершенствование контрактной системы имеет приоритетное значение", – сказал спикер Госдумы.



Володин отметил, что в понедельник, 7 апреля, Совет нижней палаты обсуждал три законопроекта, регулирующих госзакупки. Парламентарии приняли решение, что поправки в нормативно-правовую базу о закупках в сфере культуры будут рассматриваться во втором, основном чтении 9 апреля.

Законопроект учитывает особенности творческих организаций, подчеркнул председатель нижней палаты. Депутаты обсуждали документ с ведущими режиссерами, театральными руководителями, представителями музеев и библиотек.

Изменения ждут и закупки в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующий нормативно-правовой акт парламентарии рассмотрят во втором чтении в четверг, 11 апреля.

"В вопросах, касающихся детского отдыха, главным критерием должно быть качество предоставляемых услуг, а не соревнование в экономии средств", – подчеркнул Володин.

В тот же день на Охотном Ряду в первом чтении будет рассматриваться законопроект, касающийся улучшения контрактной системы в целом. Спикер Госдумы пояснил, что документ касается сокращения сроков закупочных процедур и в целом их упрощения.

По словам Володина, к основному чтению в документ внесут поправки, которые подготовили члены профильной думской рабочей группы. "Наша задача – создать нормативную базу, которая будет отвечать требованиям времени и позволит повысить эффективность контрактной системы", – заключил председатель нижней палаты.