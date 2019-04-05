Володин предложил изменить систему госзакупок
"В нынешнем виде закон о госзакупках несовершенен. Без кардинальных изменений невозможны эффективная реализация нацпроектов и исполнение майского указа президента", – сказал глава Госдумы. Совет нижней палаты парламента обсудил поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предложенные кабмином.
По словам Вячеслава Володина, в постановлении, принимаемом одновременно с первым чтением законопроекта, будут отражены основные поправки ко второму чтению. Они подготовлены рабочей группой Госдумы.
На Охотном Ряду изучают более 120 предложений от депутатов, представителей регионов и экспертов, касающихся усовершенствования процедуры госзакупок, отметил Володин. Речь идет в том числе о сфере культуры и безопасных услугах для организации детского оздоровительного отдыха.
"Нам необходимо рассмотреть поправки в закон в приоритетном порядке, чтобы конкурсные процедуры при осуществлении закупочной деятельности могли быть реализованы эффективно с мая 2019 года".
Одно из нововведений, которое может появиться в системе госзакупок, – повышение ценового порога, допускающего проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок с трех до 50 миллионов рублей и до 500 миллионов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.
Законопроект предусматривает наделение заказчика правом осуществления закупки товаров, работ и услуг за их единицу вне зависимости от объекта закупки при условии невозможности определить объем на момент закупок. Депутаты намерены рассмотреть законопроект в приоритетном порядке: первое чтение намечено на 11 апреля, второе и третье пройдут до конца месяца.
Поклонники отметили "эротический аромат" композиции
Смелые образы шокировали поклонников
Вдове Малашенко некуда приткнуться
Певица залепила актеру подзатыльник
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Он изменил мне со страшной бабой
Пропал кот
Родители нашли мне жениха
Трахаю замужнюю
Переспал с бывшей
Крик души
Передумала выходить замуж
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Я однолюб, никого больше не полюблю
Вредно ли щелкать семечки?
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !
Мне очень скучно!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка