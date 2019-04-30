Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян

Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Откровенное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Вторник 30 апреля
Лента новостей
21:14
Умерла заслуженная артистка России
20:26
"ЕР" предложила улучшить общественные слушания по городской среде
20:07
Под Воронежем нашли завернутый в ковер труп
19:34
"Еще ниже": Садальский втоптал в грязь намозолившего глаза Галкина
19:29
Чем заняться на майские в Москве
19:14
Совет на выходные
18:48
Соведущего программы "Вечерний Ургант" сурово наказали
18:17
Андреева с цепями на лице вызвала экстаз
17:59
Российским журналистам стали известны подробности подготовки переворота в Судане
17:58
Нагиева решили заменить на Собчак и Бузову после громкого заявления о шоу "Голос. Дети"
17:43
Первый в истории радиовещания "День Самоуправления" захватил эфирную сетку "НАШЕго" радио
17:27
20 ударов ножом: психопат зарезал кассира "Пятерочки" на глазах у покупателей
16:56
"Очень неприятно": Алсу осмелилась прервать молчание из-за чудовищной травли дочери
16:30
Уплетающий икру за обе щеки Галкин довел народ до лютого бешенства
16:28
Откровенная статья про Путина возбудила нервных украинцев
16:14
Найдено доказательство честной победы дочки Алсу на шоу "Голос. Дети"
16:03
Игорь Николаев обнаружил повисшую на балконе дочь
15:59
"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей
15:23
"Хвастун": накачанного Костюшкина разнесли за самодовольство
15:19
На заводе в Москве нашли 14 боевых гранат
14:56
В Брянске студентка станцевала тверк на памятнике героям ВОВ (видео)
14:50
"Мой король": Бузова пообещала Киркорову страстный танец
14:45
"Губки подкачала": Хилькевич показала "новое" лицо
14:30
История успеха Руслана Байсарова
14:22
"Как ты бьешь?": блондинке из "Дома-2" дали леща (видео)
14:13
Автомобиль протаранил торговый центр
14:01
В Подмосковье грабитель украл у женщины ювелирные украшения
13:51
Порошину с дочерью приняли за сестер
13:35
Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар
13:27
Календарь красоты на май
13:24
"Складочка, животик": изменившаяся Лопырева встала в позу
13:19
"Роснефть" ответила на обвинения Ходорковского
13:10
Сестра Быстрицкой вышла из себя после вопроса о наследстве
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года
12:57
Х юбилейная Церемония награждения Премии "Права потребителей и качество обслуживания" пройдет в Тбилиси
12:54
Берлускони срочно госпитализировали
12:32
Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни
12:24
Хамоватый Зеленский озвучил угрозы в адрес Путина
12:23
Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки
12:20
Лукашенко воткнул нож в спину своему приближенному
12:06
Певица Алсу впервые вышла в свет после грязного скандала с ее дочерью
12:00
В Поморье девочку насмерть придавило бревнами
11:42
"Позорное фото": Гагарину в бикини поймали за странным занятием
11:39
В жутком ДТП с грузовиком пострадали десятки человек (видео)
11:27
"Мужика ей надо": Дайнеко затравили за фото голышом
11:21
Володин назвал самый важный закон апреля
11:16
Бывшая жена о второй свадьбе с Маратом Башаровым
11:12
Рецепт на майские: перепелка на гриле с запеченным картофелем
11:10
Московская весна A Cappella: концерты, мюзиклы, спектакли
11:00
В Подмосковье безработный украл телевизор и еду
10:52
Транспортники отпразднуют День Победы 6 мая
10:47
Что делать, если к мужу пристает другая
10:42
Страшный вирус скрутил Марию Кожевникову
10:39
Названы 5 мешающих похудению привычек
10:39
Брежнева восхитила горячим танцем на столе на закрытой вечеринке
10:37
В Выборге двое мужчин выстрелили в человека 15 раз
10:15
Возле московского университета устроили поножовщину
10:14
Пугачева подняла на смех Киркорова в день рождения
10:03
8-летний мальчик спас сестру от грабителя (видео)
09:56
Потерявший стыд Панин устроил оргию на глазах у публики
09:41
Больную вдову Марьянова вынесли со съемок у Борисова
09:41
Кети Топурия растрогала снимком с куколкой-дочерью
09:23
В Уфе водитель сбил женщину
09:12
"Одна на подиуме": Тарасова облизала чемпионку Загитову
09:07
Капризная Маркл пожалела несчастную Миддлтон
09:01
Фестиваль УСАДЬБА JAZZ переезжает в Коломенское
08:59
Первый муж Началовой жестко поставил на место распустившую язык Салтыкову
08:32
"Ненормальная старуха в труселях": народ накинулся на Ани Лорак
08:29
"Был просто ужасен!": подружка разоткровенничалась об Андрее Губине
08:26
В Москве в аварии погиб человек
08:23
Первый канал влип в международный скандал из-за дочери Алсу
08:12
У знаменитого тележурналиста остановилось сердце
06:17
Взбудораженные россияне назвали настоящего победителя шоу "Голос. Дети"
03:23
Словам Седоковой о сексе по любви отказались верить
00:19
"Поняла, что возбуждаюсь": неожиданное признание поклонницы смутило Баскова
21:56
Эрнсту поставили жесткий ультиматум после скандала на шоу "Голос. Дети"
21:52
Под Челябинском шестеро детей пострадали во время пожара в церкви
21:24
В Сочи взорвался собиравший бомбу сторож автомойки
20:43
В столице Гаити у посольства США открыли стрельбу
20:03
Солнцев вбил последний гвоздь в крышку гроба опозоренной Алсу
19:43
В Москве собаки спасли хозяйку от маньяка
19:13
Володин возглавит Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы"
18:47
Состояние звезды сериала "Кармелита" резко ухудшилось
18:15
Атака хакеров: опубликованы экспертные данные о накрутке голосов для дочери Алсу
18:09
Пытался изнасиловать: в Москве таксист напал на известную гимнастку
17:32
Сексуальная Глюк'оZа шокировала прозрачным нарядом
17:02
В Екатеринбурге онкобольной мужчина скончался после обмана медиков
16:52
Застукали: разводящийся Аршавин ушел в отрыв с двумя красотками
16:43
Подтянутый Путин в церкви свел с ума злобных украинцев
16:19
Волочковой требуется срочная операция
16:10
Самая красивая хоккеистка России покорила народ
16:06
Реконструкцией стадиона "Торпедо" займутся французские архитекторы
16:00
В субботниках "Единой России" участвовали больше миллиона человек
15:57
Раненного ножом молодого актера срочно госпитализировали
15:36
Ревнивый Харламов закатил Асмус истерику за объятия с другим мужчиной
15:32
Неисправный обогреватель погубил двух россиян
15:22
Рецепт самого вкусного шашлыка на майские
15:18
Вот это поворот: Началову и Фриске убило одно и то же
15:02
Русская подружка сбежала от алкоголика Деппа
14:57
В Подмосковье совершили крупную кражу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самые влиятельные женщины мира
"Берите пример": российских звезд пристыдили благородной Пугачевой
"Не трясись!": насмешливая Собчак отбрила певицу Славу
Сын Пугачевой довел до слез пасхальным поздравлением
На что готова Соболь ради попадания в Мосгордуму
Названа причина взрыва на набережной Петербурга
Экономика

Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян

Фото: Дни.ру
Последние месяцы российская валюта демонстрирует стабильность: за один доллар дают 64-45 рублей, за евро – около 72. Деревянный пока держится, но что ждет его дальше, ведь главные риски для него никуда не делись. "Дни.ру" спросили мнение экспертов. 
прочитано 912 раз

Май для рубля ожидается спокойным, полагает доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС Александра Аршавский. Небольшой по сравнению с апрелем спрос на иностранную валюту поддержит курс рубля, уверен аналитик.

ПО ТЕМЕ

Рублю пообещали быстрый взлет

Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле

 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

Деревянный поддержат снизившиеся выплаты по валютным обязательствам со стороны корпоративных заемщиков и сохранение положительного сальдо счета текущих операций платежного баланс. Кроме того, в пользу стабильного курса рубля будут играть операции Министерства финансов России по исполнению бюджетного плана в рамках запланированных объемов.

"Небольшая волатильность курса, наблюдавшаяся в течение января-апреля, сохранится. Следует ожидать волатильности курса рубля по отношению к доллару США в интервале от 63 до 66 рублей при среднемесячном значении 64,75 рублей за доллар".

Ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро приводит к подорожанию товаров, ведь значительная их часть, даже при российском происхождении, изготавливается с применением иностранных компонентов и технологий. Тем не менее, считает Аршавский, благодаря стабильности российской валюты не стоит ожидать скачка цен в магазинах.

Фото: pixabay.com

Впрочем, угроза деревянному все равно никуда не делась. На курс рубля в мае может оказаться непростая ситуация на развивающихся рынках, в число которых входит и наша страна. "Инвесторы больше ориентируются на защитные активы, в том числе золото и доллар, а не на рисковые валюты России, Бразилии, Турции", – отметил аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Вадим Кравчук.

Ухудшилась и геополитическая ситуация, отмечает эксперт. "После инициативы об упрощении паспортного режима для жителей Донецкой и Луганской республик страны Европы и США высказались в привычно жесткой манере, а это может получить продолжение в виде санкционных угроз", – пояснил Кравчук. По его прогнозу, курс рубля по отношению к доллару в мае будет находиться в районе 64-66 и 72-73.50 – к евро.

Фото: Агентство городских новостей

В свою очередь, директор казначейства банка Восточный Константин Кочергин призвал обратить внимание на грядущее заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится 1 мая. Эксперт прогнозирует сохранение мягкой риторики регулятора и как следствие увеличение интереса иностранных инвесторов к рисковым активам, в том числе к рублю, что послужит стимулом для его укрепления. 

По мнению Кочергина, в целом курс рубля будет в мае будет достаточно стабилен. Эксперт прогнозирует 63,50-65 рублей за доллар и 71-73,50 – за евро.
Автор: Иван Поляков30 апреля 2019, 21:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнаружил повисшую на балконе дочь
"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей
"Хвастун": накачанного Костюшкина разнесли за самодовольство
"Мой король": Бузова пообещала Киркорову страстный танец

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

Первый канал влип в международный скандал из-за дочери Алсу

Авторы "Голоса" несут большие потери

Шоу-бизнес

"Об этом очень страшно говорить": Понаровская озвучила главную трагедию Началовой

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Лишившийся мужского органа известный певец получил новый удар

Исполнитель не смог отвоевать свое жилье
Шоу-бизнес

Игорь Николаев обнаружил повисшую на балконе дочь

Артист нашел девочку случайно

Гороскоп

Совет на выходные
Календарь красоты на май
Гороскоп на неделю
Гороскоп на май

Фоторепортажи

Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни
53-летняя модель показала свою шикарную жизнь
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru