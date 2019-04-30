Бешеный скачок доллара сделает нищими миллионы россиян

Последние месяцы российская валюта демонстрирует стабильность: за один доллар дают 64-45 рублей, за евро – около 72. Деревянный пока держится, но что ждет его дальше, ведь главные риски для него никуда не делись. "Дни.ру" спросили мнение экспертов.

прочитано 912 раз Май для рубля ожидается спокойным, полагает доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС Александра Аршавский. Небольшой по сравнению с апрелем спрос на иностранную валюту поддержит курс рубля, уверен аналитик.

ПО ТЕМЕ Рублю пообещали быстрый взлет Рухнувший рубль сделает нищими миллионы россиян в апреле Сюжеты Курс рубля Деревянный поддержат снизившиеся выплаты по валютным обязательствам со стороны корпоративных заемщиков и сохранение положительного сальдо счета текущих операций платежного баланс. Кроме того, в пользу стабильного курса рубля будут играть операции Министерства финансов России по исполнению бюджетного плана в рамках запланированных объемов. "Небольшая волатильность курса, наблюдавшаяся в течение января-апреля, сохранится. Следует ожидать волатильности курса рубля по отношению к доллару США в интервале от 63 до 66 рублей при среднемесячном значении 64,75 рублей за доллар". Ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро приводит к подорожанию товаров, ведь значительная их часть, даже при российском происхождении, изготавливается с применением иностранных компонентов и технологий. Тем не менее, считает Аршавский, благодаря стабильности российской валюты не стоит ожидать скачка цен в магазинах. Впрочем, угроза деревянному все равно никуда не делась. На курс рубля в мае может оказаться непростая ситуация на развивающихся рынках, в число которых входит и наша страна. "Инвесторы больше ориентируются на защитные активы, в том числе золото и доллар, а не на рисковые валюты России, Бразилии, Турции", – отметил аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Вадим Кравчук. Ухудшилась и геополитическая ситуация, отмечает эксперт. "После инициативы об упрощении паспортного режима для жителей Донецкой и Луганской республик страны Европы и США высказались в привычно жесткой манере, а это может получить продолжение в виде санкционных угроз", – пояснил Кравчук. По его прогнозу, курс рубля по отношению к доллару в мае будет находиться в районе 64-66 и 72-73.50 – к евро. В свою очередь, директор казначейства банка Восточный Константин Кочергин призвал обратить внимание на грядущее заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится 1 мая. Эксперт прогнозирует сохранение мягкой риторики регулятора и как следствие увеличение интереса иностранных инвесторов к рисковым активам, в том числе к рублю, что послужит стимулом для его укрепления. По мнению Кочергина, в целом По мнению Кочергина, в целом курс рубля будет в мае будет достаточно стабилен. Эксперт прогнозирует 63,50-65 рублей за доллар и 71-73,50 – за евро.

30 апреля 2019, 21:54 Автор: Иван Поляков