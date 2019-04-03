Не признавший Крым Лукашенко закатил истерику после взбучки от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя странно: не признает Крым, крутит шашни с Украиной, но при этом умудряется просить у России новые кредиты и гнать в нашу страну санкционную продукцию. После того как Кремль решил покончить с подобными вольностями, Батька сам не свой.



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