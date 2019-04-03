Не признавший Крым Лукашенко закатил истерику после взбучки от Путина
Разносы чиновников, постоянное недовольство ситуацией в республике и панические предупреждения о возможной потере Белоруссией суверенитета. Это и многое другое в последнее время как нельзя лучше характеризует настроение Лукашенко. Он все меньше походит на уверенного и сильного лидера, каким казался раньше.
Поддерживать имидж крепкого хозяйственника с замашками диктатора Батьке уже сложно. Лукашенко остается одно: "кошмарить" чиновников, на которых всегда можно повесить неудачи. Вот и на совещании по развитию регионов он устроил чиновникам головомойку за показатели роста ВВП и производительности труда.
Крайними оказались губернаторы, которых Батька с упоением отчитал перед телекамерами на потеху публике. Особенно сложная ситуация сложилась с производством, пожаловался Лукашенко. По его словам, значительная часть белорусских предприятий не научилась работать на прибыль.
Лукашенко неслучайно так нервничает. По всей видимости, боится потерять российский рынок, который принимает немалую часть белорусского экспорта. Убыточность предприятий и их неумение работать на результат могут ухудшить позиции белорусской продукции в нашей стране и привести к потере части российского рынка.
Лукашенко и немного белорусского стиля�� pic.twitter.com/ERxJCxaQxF— Путин говорит (@CzarSays) 31 марта 2019 г.
Заместить "выпавшие объемы" Лукашенко нечем. С Европой у Батьки, несмотря на победные реляции из Минска, торговые отношения по-прежнему не клеятся, а китайцам, активно подминающим под себя Белоруссию, республиканская продукция не сдалась и подавно. Ослабление позиций на российском рынке нанесет сокрушительный удар по экономике Белоруссии. Это поставит режим Лукашенко на грань выживания.
Остроты ситуации добавляют последние шаги Кремля. Он запретил ввозить в Россию некачественную молочку и принял жесткие меры по недопущению санкционной продукции с Запада, которую Лукашенко гонит в нашу страну, пользуясь открытыми границами.
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