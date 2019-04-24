Путин поддержал инициативу Володина об изменении финансирования нацпроектов
"С учетом того, что в целом понятно, откуда и из каких источников мы будем брать те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать в том направлении, которое вы предложили, расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно", – сказал президент.
Обсудить эту возможность Владимир Путин поручит первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. По словам президента, такая мера повысила бы стабильность работы в рамках исполнения национальных проектов.
Глава государства напомнил, что несколько лет назад принимался трехлетний бюджет, однако из-за нестабильности в мировой экономике от него пришлось отказаться.
Глава государства отметил, что до регионов на нацпроекты в целом доведено в настоящий момент порядка четверти средств. Проблема в том, что осваиваются средства недостаточно быстро, подчеркнул Путин.
Он призвал активнее проводить работу в этом направлении, тем более что выделение денежных средств уже прописано. "Вопрос только в технике их получения и, может быть, в каких-то сроках", – сказал глава государства.
Заявление президента стало ответом на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов.
Председатель нижней палаты отметил, что федеральный бюджет принимается до первого декабря и вступает в силу 10 декабря. "В течение пяти дней после того, как закон о федеральном бюджете подписан президентом, министерство финансов "доводит" до всех уведомление или право на заключение договоров, после чего каждое министерство, ведомство, регион может уже реализовывать проект с 1 января следующего года", – сказал Володин.
Спикер Госдумы посетовал на отсутствие необходимой нормативной базы, из-за чего средства начинают доходить до регионов лишь в апреле, а то и в июле текущего года.
В связи с этим, отметил Володин, профильные министерства могли бы принимать необходимую нормативную базу минимум на три планируемых года. "Именно на тот срок, на который принимается федеральный бюджет, либо на весь срок реализации нацпроектов", – сказал председатель нижней палаты.
По его словам, это позволит сэкономить большое количество времени. "И это позволит, самое главное, запускать процедуры – тем более, что мы скорректировали нормы 44-ФЗ уже в январе", – заключил Володин.
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