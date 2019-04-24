Путин поддержал инициативу Володина об изменении финансирования нацпроектов

Зеленский раздавил Порошенко Форум Скандальное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Среда 24 апреля
Лента новостей
18:23
В Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
18:06
Разведенка Бузова проболталась о количестве мужчин в своей спальне
17:42
Четвертая премия The Beautiful People Awards прошла в Москве
17:32
Дакота тайно встречается с мужем-изменщиком
17:16
Роковая ошибка лишила россиянку груди
17:08
Дочь сделала важное заявление после осквернения могилы Осина
17:03
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
16:27
Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
16:17
Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
16:00
Под Москвой до смерти избили отца знаменитого спортсмена
15:38
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
15:30
Найден элементарный способ распознать рак легких
15:04
Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
14:54
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу
14:40
Дочь режиссера Мария Кончаловская снялась раздетой
14:37
Объявлено о конце карьеры Зеленского
14:25
Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху
14:14
Ведущую Первого канала срочно отправили рожать из-за осложнений
14:03
Алика Смехова показала детей
14:00
В Москве пройдет Международная выставка "Новый Русский Стиль"
13:55
"Убивали изощренно": появились новые данные о гибели группы Дятлова
13:54
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года
13:33
Бедная Юля: могила Началовой утонула
13:21
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"
13:18
"Ужасные трусы!": Серябкина в прозрачном белье повергла в шок
13:00
В Подмосковье мужчина зарезал друга в пьяной ссоре
12:52
Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений
12:41
Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
12:33
Платье сдуло: Валерия оценила полуголую Белуччи
12:31
"Ушел в запой?": Зеленский пропал после победы на выборах
12:13
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
12:09
В Подмосковье произошла массовая авария
12:02
Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
11:55
Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
11:53
Назван главный продукт для похудения
11:46
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию
11:28
"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
11:19
"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ
11:04
Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу
11:00
Под капельницей: народ молится за инфицированную Бьянку
10:53
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
10:53
Известную певицу опозорили на сцене (видео)
10:47
В Москве машина протаранила остановку
10:28
"Опасный пассажир": Басков о любовнике Лопыревой
10:27
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
10:06
Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"
09:56
Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе
09:54
Маркл получила под дых накануне родов
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:15
Панин вышел из себя из-за победы Зеленского
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
08:36
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
08:16
Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
08:03
Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным
07:36
В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне
07:01
"Ноги-палочки": звезду Comedy Woman разнесли за худобу
05:04
Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
03:01
Оголившаяся Дайнеко лишила поклонников покоя (фото)
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
22:28
Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации
21:59
В метро Москвы произошел сбой
21:45
"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика
21:09
Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
20:25
Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
19:45
Юмориста Дроботенко объявили пропавшим
19:37
Дело бизнесмена Амита Шривастава шокировало общественность
19:09
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
18:59
Медведев поддержал идею Турчака о помощи пострадавшим в Забайкалье
18:18
85-летний Познер поддел юбиляршу Пугачеву
17:39
Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой
17:32
Удаление груди стало новым трендом
17:29
Подробности страшного ДТП с певицей МакSим
17:13
Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
16:56
Певица Зара молит о помощи
16:32
Кержаков и Тюльпанова развелись
16:20
У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
16:12
Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"
15:47
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
15:40
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
15:06
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
15:05
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
14:47
"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
14:46
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"
14:30
Эксперты оценили безопасность Рунета
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
13:27
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
13:17
Россия в огне: опубликовано видео страшных пожаров
13:15
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
13:04
Шепелев представил новую пассию
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
12:53
"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
Конгресс Асгардии в Вене: цифровое государство офлайн
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
Экономика

Путин поддержал инициативу Володина об изменении финансирования нацпроектов

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей одобрил предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о нормативно-правовом регулировании реализации нацпроектов в финансовой части на весь срок их исполнении. Соответствующую инициативу глава государства поручит проработать правительству.  
прочитано 92 раза

 "С учетом того, что в целом понятно, откуда и из каких источников мы будем брать те деньги, которые предусмотрены для национальных проектов, скорректировать в том направлении, которое вы предложили, расходы по этим нацпроектам, наверное, возможно", – сказал президент.  

ПО ТЕМЕ

Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом

Дума взяла на контроль исполнение нацпроектов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Обсудить эту возможность Владимир Путин поручит первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову. По словам президента, такая мера повысила бы стабильность работы в рамках исполнения национальных проектов.  

Глава государства напомнил, что несколько лет назад принимался трехлетний бюджет, однако из-за нестабильности в мировой экономике от него пришлось отказаться.  

Глава государства отметил, что до регионов на нацпроекты в целом доведено в настоящий момент порядка четверти средств. Проблема в том, что осваиваются средства недостаточно быстро, подчеркнул Путин.  

Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Он призвал активнее проводить работу в этом направлении, тем более что выделение денежных средств уже прописано. "Вопрос только в технике их получения и, может быть, в каких-то сроках", – сказал глава государства.  

Заявление президента стало ответом на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ускорить принятие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации нацпроектов.  

Председатель нижней палаты отметил, что федеральный бюджет принимается до первого декабря и вступает в силу 10 декабря. "В течение пяти дней после того, как закон о федеральном бюджете подписан президентом, министерство финансов "доводит" до всех уведомление или право на заключение договоров, после чего каждое министерство, ведомство, регион может уже реализовывать проект с 1 января следующего года", – сказал Володин.  

Валентина Матвиенко, Владимир Путин и Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы посетовал на отсутствие необходимой нормативной базы, из-за чего средства начинают доходить до регионов лишь в апреле, а то и в июле текущего года.

В связи с этим, отметил Володин, профильные министерства могли бы принимать необходимую нормативную базу минимум на три планируемых года. "Именно на тот срок, на который принимается федеральный бюджет, либо на весь срок реализации нацпроектов", – сказал председатель нижней палаты.  

По его словам, это позволит сэкономить большое количество времени. "И это позволит, самое главное, запускать процедуры – тем более, что мы скорректировали нормы 44-ФЗ уже в январе", – заключил Володин. 

Автор: Иван Поляков24 апреля 2019, 18:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Объявлено о конце карьеры Зеленского
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

"Я просто не могу молчать!": Бородина с криком набросилась на звезду "Дома-2"
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу

Проишествия

Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Певицы не стало 40 дней назад
Шоу-бизнес

"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

Примадонне исполнилось 70 лет
Шоу-бизнес

Маркл получила под дых накануне родов

Она тратит слишком много денег
Шоу-бизнес

Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии

Авария была частью сценария нового клипа

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
Алика Смехова показала детей
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
Шепелев представил новую пассию

Спорт

Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
"Стриптиз-шоу!": Медведева в латексном костюме навлекла на себя гнев

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru