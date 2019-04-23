Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
"Для нас это всегда очень ответственный момент в работе Совета законодателей. Потому что как правило идет открытый диалог с главой государства", – заметил Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что вопросы, поднятые на семинаре, участие в котором принимают представители 80 субъектов страны, носят актуальный характер. "Хотелось бы, чтобы мы с вами вынесли на обсуждение те темы, которые от нас ждут в плане решения наши граждане. И мы смогли бы донести это до главы государства", – рассказал председатель Госдумы.
В частности, в ходе семинара планируется обсудить ход реализации четырех национальных проектов – "Демография", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Еще один важный вопрос, который участники встречи регулярно поднимают, касается реализации субъектами России Послания президента о дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов страны по уровню их бюджетной обеспеченности.
"Реализация национальных проектов неразрывно связана с контролем за ходом их реализации. И мы с вами завтра постараемся обсудить еще один вопрос – роль государственного аудита в достижении установленных целей и реализации нацпроектов", – подчеркнул Вячеслав Володин. Он обратил внимание собеседников на тот факт, что 24 апреля со своим докладом выступит председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
В семинаре "Практические рекомендации субъектам Российской Федерации по участию в национальных проектах. Взаимодействие с профильными министерствами", который проводится в Санкт-Петербурге в преддверии заседания Совета законодателей, принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководители законодательных органов субъектов России, председатели профильных комитетов Госдумы, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Валентина Матвиенко в своем выступлении поддержала Вячеслава Володина. Она поблагодарила Госдуму за оперативное принятие закона о совершенствовании системы госзакупок. Он должен вступить в силу уже с 1 июля. "Уже нельзя больше раскачиваться", – подчеркнула председатель Совфеда.
"Вячеслав Викторович в свое время обратил внимание в Государственной Думе на то, что медленно идет перечисление средств в регионы, которые одобрены в рамках подписанных соглашений. Это абсолютно справедливо", – рассказала Валентина Матвиенко.
По ее словам, этот вопрос поднимается на каждой встрече с губернаторами и председателями законодательных собраний. "Есть регионы, где в целом ситуация неплохая, но есть, где она просто критичная", – подчеркнула глава верхней палаты парламента.
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