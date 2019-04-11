Дума повышает безопасность закупок в сфере детского отдыха
Сейчас закупки в сфере отдыха и оздоровления детей можно
осуществлять посредством аукционов, запросов предложений и котировок.
Законопроект обязует заказчиков осуществлять закупки только через конкурс с
ограниченным участием.
Нормативно-правовой акт позволит участвовать в госзакупках в сфере детского отдыха только тем, кто обладает достаточным уровнем квалификации и предлагает лучшие условия контрактов.
В случае принятия документ вступит в силу через 90 дней. Этого времени достаточно, чтобы стороны госзакупок подготовились к новым правилам.
Как отметил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин, недопустимо пренебрегать здоровьем детей ради закупок по наиболее низким ценам. "Поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организации безопасного отдыха и высокого качества предоставляемых услуг", – подчеркнул председатель Думы.
Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документ смягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.
В то же время расширяется перечень оснований для закупок у единственного лица. Максимальная сумма, которую учреждение культуры может потратить на покупку у единственного поставщика, увеличивается до 600 тысяч рублей, а в год – до 30 миллионов.
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