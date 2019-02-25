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Экономика

"С Путиным в столбик считали": в России изменили выплаты пенсий

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин буквально "в столбик" рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан перед тем, как выступить с посланием к Федеральному собранию. Президенту России поступило много обращений от россиян по поводу социальных выплат.
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Президент России и российское правительство начали получать от граждан страны обращения о том, что суммы соцвыплат не поменялись после 1 января 2019 года, когда произошла индексация пенсий. В связи с этим было решено изменить порядок индексации пенсий.

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"Сейчас будет сделан пересчет: понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдет полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Голиковой, многие не получили обещанной прибавки к пенсии из-за ограничения, согласно которому "ниже прожиточного минимума платить нельзя". По ее словам, социальная сфера является самой чувствительной и емкой, поэтому при выборе решений и мер, которые будут нужны россиянам, важно не ошибиться, передает RT.

Как рассказала Голикова, Владимир Путин, готовя Послание Федеральному собранию, детально рассчитывал пенсии отдельных категорий россиян – буквально "в столбик". "Перед Посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали, как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю", – сказала вице-премьер.

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Обращаясь к Федеральному собранию, президент России отметил, что индексация пенсий с 1 января этого года привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума. И из-за этого многим россиянам перестали начислять социальные доплаты. Владимир Путин поручил разобраться с этой проблемой.

По словам Голиковой, индексация пенсий, проведенная 1 января 2019 года, будет учтена при новом перерасчете. Он коснется также пенсионеров, которым положена ежемесячная денежная выплата – в частности, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, сообщает НСН.

Автор: Андрей Евлампиев25 февраля 2019, 09:10
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