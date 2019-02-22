Приставам запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

В России вскоре вступит в силу запрет на взыскание долгов с пенсий и других социальных пособий. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.

Теперь приставы не смогут арестовывать счета россиян, на которые перечисляются пенсии, пособии, единовременные выплаты, к примеру пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Банки должны вести учет социальных выплат и обеспечивать их неприкосновенность. Изменения вступят в силу в июне 2020 года, добавляет newsnn.ru.

