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Приставам запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

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В России вскоре вступит в силу запрет на взыскание долгов с пенсий и других социальных пособий. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.

Теперь приставы не смогут арестовывать счета россиян, на которые перечисляются пенсии, пособии, единовременные выплаты, к примеру пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Банки должны вести учет социальных выплат и обеспечивать их неприкосновенность. Изменения вступят в силу в июне 2020 года, добавляет newsnn.ru.

22 февраля 2019, 20:13

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