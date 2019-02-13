Меркель нанесла сокрушительный удар беспокойному Порошенко

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Газовая директива изначально ставила целью усилить регулирование "Северного потока – 2" со стороны органов Евросоюза. Это могло привести к задержке строительства газопровода и не позволило бы использовать мощности газопровода по максимуму.
Берлин как главный выгодополучатель от "Северного потока – 2" полтора года блокировал рассмотрение поправок. В итоге Брюссель был вынужден пойти на уступки: поправки значительно смягчили текст документа, что позволит избежать жесткого регулирования газопровода со стороны ЕС.
В соответствии с поправками, член ЕС (в данном случае Германия), на территории которого расположен первый пункт соединения "Северного потока – 2" с газовой системой Евросоюза, имеет право заключать с ней соглашения, минуя положения Третьего энергопакета ЕС.
На следующей неделе согласованный вариант газовой директивы должен одобрить Совет ЕС, затем документ направят в Европарламент. Скорее всего это произойдет в апреле. После этого газовую директиву с правками должны одобрить главы стран – членов Евросоюза.
Строительство "Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пройдет в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание работ и запуск линии планируется на январь следующего года. В среднем прокладывается 50 километров труб в неделю.
На Украине с ужасом следят за успехами России в строительстве газопровода. "Северный поток – 2" сделает ненужным транзит голубого топлива через территорию Незалежной. По подсчетам экспертов, Киев лишится 10% поступлений в государственный бюджет. Депутат Верховной рады Вадим Ищенко назвал запуск второго "потока" "великим провалом украинской дипломатом".
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