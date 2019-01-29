"Великий провал": украинцы завопили от успеха "Газпрома"
Депутат Верховной рады Украины Вадим Ищенко не стал стесняться в выражениях и прямо сказал, что думает о скором запуске газопровода политическая элита Незалежной. "Это великий провал украинской дипломатии", – озвучил очевидное парламентарий.
Виновными в строительстве "Северного потока – 2" депутат также назвал украинских политиков и президента. Россия будет оказывать экономическое давление на Украину, а газотранспортная система страны в итоге придет в упадок, цитирует парламентария НСН.
Строительство "Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пройдет в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание работ и запуск линии планируется на январь следующего года.
В Верховной раде Северный поток - 2 назвали "великим провалом Украины". И правда, сидеть на трубе и воровать русский газ это никчемное государство больше не сможет. А Россия и Германия будут строить континентальный альянс. Киевским политиканам есть от чего впасть в уныние.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 29 января 2019 г.
На декабрь 2018 года было построено 300 километров "Северного потока – 2". В среднем прокладывается по 50 километров в неделю.
Украинские власти с ужасом смотрят в ближайшее будущее. "Северный поток – 2" сделает ненужным транзит голубого топлива из России в Европу по территории Незалежной. Из-за этого государственный бюджет не досчитается миллиардов долларов. По подсчетам экспертов, Киев лишится 10% поступлений.
Впрочем, Москва готова сохранить определенные объемы транзита через Незалежную и после запуска "Северного потока – 2". В Кремле намекнули, что это будет зависеть от поведения украинской стороны.
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