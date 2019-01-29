"Великий провал": украинцы завопили от успеха "Газпрома"

Депутат Верховной рады Украины Вадим Ищенко не стал стесняться в выражениях и прямо сказал, что думает о скором запуске газопровода политическая элита Незалежной. "Это великий провал украинской дипломатии", – озвучил очевидное парламентарий.

Виновными в строительстве "Северного потока – 2" депутат также назвал украинских политиков и президента. Россия будет оказывать экономическое давление на Украину, а газотранспортная система страны в итоге придет в упадок, цитирует парламентария НСН.

Строительство "Северного потока – 2" входит в завершающую стадию. Газопровод пройдет в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание работ и запуск линии планируется на январь следующего года.

В Верховной раде Северный поток - 2 назвали "великим провалом Украины". И правда, сидеть на трубе и воровать русский газ это никчемное государство больше не сможет. А Россия и Германия будут строить континентальный альянс. Киевским политиканам есть от чего впасть в уныние.