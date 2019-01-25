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Экономика

Москва остановила газовую истерику Киева

Фото: www.globallookpress.com
В Москве назвали большой ошибкой прозвучавшее в Киеве заявление о том, что Россия в любом случае продлит транзитный договор с Украиной. Жадным украинским чиновникам напомнили, что газопровод "Северный поток – 2" похоронит Незалежную как страну-транзитера.
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Доходы Киева от транзита российского газа с каждым годом будут все меньше и меньше. После запуска в 2020 году второй нитки "Северного потока" услуги по транзиту газа России больше не понадобятся – она напрямую будет поставлять голубое топливо в Европу.

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 "На Украине же готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса. Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима для внутренней политики", – сказал глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

Так парламентарий прокомментировал слова замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, сообщает ТВЦ.

Очень странным назвали заявление Бойко в Фонде национальной энергетической безопасности. Его ведущий аналитик Игорь Юшков напомнил, что вот уже полтора года в Брюсселе идут безуспешные переговоры по газу с участием трех сторон: России, Украины и Евросоюза.

"ЕС выступает гарантом того, что Киев оставит в стороне свои сумасшедшие хотелки и перейдет к конструктивным переговорам. Будем ждать, что после выборов все перейдет в конструктивное русло, потому что пока на Украине никто договариваться не хочет", – отметил эксперт.

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Киев уже давно пытается вставить палки в колеса проекту "Северный поток – 2". Петр Порошенко неоднократно жаловался Ангеле Меркель на то, что после запуска газопровода Киев останется не у дел и потеряет статус страны-транзитера.

Но в Германии думают иначе – Берлин делает ставку на этот проект, потому что надеется на покупку более дешевого газа, чем тот, который идет через Украину. Тем не менее, Ангела Меркель делает успокаивающие заявления в адрес Киева, говоря, что после ввода в строй второй нитки "Северного потока", Украина сохранит возможность транзита.

Автор: Александр Комаров25 января 2019, 14:52

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