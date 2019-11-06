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Экономика

Глава Минэнерго рассказал депутатам о достижениях отрасли

Александр Новак. Фото: duma.gov.ru
Министр энергетики России Александр Новак в среду, 6 ноября, выступил перед депутатами Госдумы в рамках правительственного часа. Чиновник рассказал о достижениях отрасли, перспективах модернизации электроэнергетики, импортозамещении и затронул другие важные вопросы.
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Открывая правительственный час, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил внимательность и педантичность министра. Александр Новак, в свою очередь, напомнил, что с начала текущего года депутаты приняли 20 федеральных законов за авторством Минэнерго. Пять документов находятся на рассмотрении, уточнил чиновник. Он поблагодарил нижнюю палату за плодотворное сотрудничество.

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По его словам, за семь лет потребление электроэнергии в стране выросло на 6%. Совершенствование законодательства позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции, уверен министр. Уже сейчас шесть триллионов рублей инвестиций помогли увеличить резервы отрасли, сделать ее стабильнее.

Принятые Думой изменения в законодательство позволили повысить собираемость платежей до 99%, отметил Новак. Электроэнергетическая система надежна и способна удовлетворить запросы как старых, так и новых потребителей, подчеркнул министр.

Александр Новак. Фото: duma.gov.ru

При этом отечественная энергетика одна из самых экологичных в мире, отметил глава ведомства. Доля энергии, выработанной из экологически чистых источников, составляет около 85%, а к 2035 году повысится до 95%, уточнил он.

Для дальнейшего развития отрасли нужно менять регуляторную базу, уверен Новак. Один из актуальных вопросов – создание условий для перекрестного субсидирования. "Считаю необходимым обеспечить долгосрочность и неизменность тарифов в электросетевом комплексе", – сказал министр.

Фото: duma.gov.ru

Позитивные тенденции в отрасли отметил и аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс. Вместе с тем он указал на ряд недостатков, мешающих развитию отрасли.

У потребителей электроэнергии по-прежнему нет экономического стимула к перераспределению свободных мощностей, также отсутствует единый для всех сетевых компаний открытый интернет-портал с информацией о технологическом присоединении, перечислил аудитор. Кроме того, не достигнуты некоторые целевые показали по развитию отрасли, отметил он.

Напомним, на прошлом правительственном часе перед депутатами выступил вице-премьер Виталий Мутко. Он рассказал парламентариям о реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Автор: 6 ноября 2019, 15:56

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