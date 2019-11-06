Глава Минэнерго рассказал депутатам о достижениях отрасли

Открывая правительственный час, спикер Госдумы Вячеслав
Володин отметил внимательность и педантичность министра. Александр Новак, в
свою очередь, напомнил, что с начала текущего года депутаты приняли 20
федеральных законов за авторством Минэнерго. Пять документов находятся на
рассмотрении, уточнил чиновник. Он поблагодарил нижнюю палату за плодотворное
сотрудничество.
По его словам, за семь лет потребление электроэнергии в стране выросло на 6%. Совершенствование законодательства позволит привлечь в отрасль дополнительные инвестиции, уверен министр. Уже сейчас шесть триллионов рублей инвестиций помогли увеличить резервы отрасли, сделать ее стабильнее.
Принятые Думой изменения в законодательство позволили повысить собираемость платежей до 99%, отметил Новак. Электроэнергетическая система надежна и способна удовлетворить запросы как старых, так и новых потребителей, подчеркнул министр.
При этом отечественная энергетика одна из самых экологичных в мире, отметил глава ведомства. Доля энергии, выработанной из экологически чистых источников, составляет около 85%, а к 2035 году повысится до 95%, уточнил он.
Для дальнейшего развития отрасли нужно менять регуляторную базу, уверен Новак. Один из актуальных вопросов – создание условий для перекрестного субсидирования. "Считаю необходимым обеспечить долгосрочность и неизменность тарифов в электросетевом комплексе", – сказал министр.
Позитивные тенденции в отрасли отметил и аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс. Вместе с тем он указал на ряд недостатков, мешающих развитию отрасли.
У потребителей электроэнергии по-прежнему нет экономического стимула к перераспределению свободных мощностей, также отсутствует единый для всех сетевых компаний открытый интернет-портал с информацией о технологическом присоединении, перечислил аудитор. Кроме того, не достигнуты некоторые целевые показали по развитию отрасли, отметил он.
Напомним, на прошлом правительственном часе перед депутатами выступил вице-премьер Виталий Мутко. Он рассказал парламентариям о реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
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