Володин: Законы о защите инвестиций позволят экономике России расти

Действующее законодательство о защите инвестиций в России сформировано в 90-е годы и не отвечает потребностям времени, а нынешние темпы роста экономики недостаточны, что не может не беспокоить, указал председатель нижней палаты. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить рост экономики выше среднемировых темпов.
Госдума придает большое значение блоку законопроектов о защите и поощрении инвестиций, отметил Володин. При доработке нормативных актов он призвал учитывать, что отрасли отличаются рентабельностью.
"Нам необходимо сделать все, чтобы защитить инвестиции и создать условия для бизнеса. Если мы будем эту задачу решать, то много средств вернется в страну. У нас в регионы эти средства пойдут", – сказал Володин. Поднятые во время встречи в корпоративном университете Сбербанка вопросы спикер Госдумы предложил обсуждать в рамках совместной с правительством рабочей группы.
Говоря о внесенном кабмином законопроекте, спикер Госдумы подчеркнул, что документ имеет много норм отсылочного характера, планируется принять немало подзаконных актов. Он отметил необходимость опубликования проектов нормативных актов до принятия документов.
Первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов согласился со спикером Госдумы. "У нас есть определенные нормы законопроекта, которые отсылают к решению правительства. В настоящее время такие проекты решений правительства готовятся, и мы до конца года все проекты актов подготовим", – сказал представитель кабмина.
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