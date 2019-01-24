Жители Киева греются кирпичами из-за диких цен на отопление

Жители Украины рано или поздно не смогут оплачивать услуги ЖКХ из-за повышения тарифов на отопление. Это неминуемо приведет к коллапсу, считает глава украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.
Некоторые киевляне уже доведены до отчаяния из-за холодов и невозможности оплачивать отопление, пишет ТВ Центр. "Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют практически кухню и ближайшую комнату", – рассказал Сергиенко.
Поклонники посчитали снимок балерины перебором
Певицу осудили за чрезмерную сексуальность
Девушку уже отпустили
Актриса жестко ответила на обвинения Белогуровой