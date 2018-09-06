Идет ко дну: санкции всего за год задушат рубль

Экономисты спрогнозировали укрепление доллара. Это может спровоцировать дополнительный отток капитала.

Распространение американских санкций на суверенный долг России спровоцирует рецессию в 2019 году. Из-за этого национальная валюта рухнет до 81,5 рубля за доллар.

Такой нерадостный сценарий макроэкономического прогноза предоставил "Ренессанс Капитал", сообщает РБК. В своих расчетах экономисты руководствовались среднегодовой оценкой доли иностранных держателей облигаций федерального займа и оценкой доли зарубежного владения российскими акциями.

Эксперты уверены, что зарубежные инвесторы бегут из-за санкций. Это и является главным злом для рубля. Среди прочих негативных последствий – ускорение инфляции, снижение зарплат, ужесточение денежно-кредитных условий для бизнеса.

Рубль упал до минимума почти за 2,5 года против доллара: https://t.co/AcIgoStlMe-Это же только начало...основные санкции в ноябре приняты будут... — Mikhael Iakovlev (@m66336633) 3 сентября 2018 г.

Напомним, что в апреле этого года США ввели против России новые ограничения. В санкционный список были добавлены 24 человека и 14 компаний. А 13 августа российский рубль достиг психологического максимума – 68,34 рубля за доллар и 77,81 рубля за евро. Так финансовые рынки не падали с апреля 2016 года.

Минэкономразвития повысило 5 сентября среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 рубля. Это было сделано из-за ужесточения денежно-кредитной политики США.