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Экономика

Идет ко дну: санкции всего за год задушат рубль

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Экономисты спрогнозировали укрепление доллара. Это может спровоцировать дополнительный отток капитала.
прочитано 3917 раз

Распространение американских санкций на суверенный долг России спровоцирует рецессию в 2019 году. Из-за этого национальная валюта рухнет до 81,5 рубля за доллар.

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Почему падает рубль

Такой нерадостный сценарий макроэкономического прогноза предоставил "Ренессанс Капитал", сообщает РБК. В своих расчетах экономисты руководствовались среднегодовой оценкой доли иностранных держателей облигаций федерального займа и оценкой доли зарубежного владения российскими акциями.

Эксперты уверены, что зарубежные инвесторы бегут из-за санкций. Это и является главным злом для рубля. Среди прочих негативных последствий – ускорение инфляции, снижение зарплат, ужесточение денежно-кредитных условий для бизнеса.

Напомним, что в апреле этого года США ввели против России новые ограничения. В санкционный список были добавлены 24 человека и 14 компаний. А 13 августа российский рубль достиг психологического максимума – 68,34 рубля за доллар и 77,81 рубля за евро. Так финансовые рынки не падали с апреля 2016 года.

Минэкономразвития повысило 5 сентября среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 рубля. Это было сделано из-за ужесточения денежно-кредитной политики США.

Автор: Валерия Нарская6 сентября 2018, 10:10

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