Новые санкции США нанесли сокрушительный удар по рублю
Во вторник, 22 августа, вопрос более жестких санкций против России обсуждался сразу на нескольких площадках конгресса: в комитете по внешней политике, на слушаниях в антитеррористическом подкомитете, а также в сенатском банковском комитете. Президента США Дональда Трампа критиковали представили обеих палат американского парламента – сената и палаты представителей, отмечает издание "Вести Экономика".
"Не так часто конгресс действует в такой жесткой форме. Но когда Россия является угрозой на стольких уровнях, конгресс вынужден действовать единым фронтом", – заявил глава банковского комитета Майк Крепо, представитель Республиканской партии.
В свою очередь демократы отметили, что глава Белого дома с весны никак не решится ввести ограничения против представителей российского крупного бизнеса, близких к Владимиру Путину. Сенатор Роберт Менендес пообещал, что конгресс будет действовать в направлении ужесточения санкций без согласия администрации президента США и примет новые ограничения против Москвы в сентябре.
Рубль выдержит давление санкций "имени Скрипаля", считают аналитики https://t.co/8dO15w9WbT pic.twitter.com/sWgUth0l5S— РИА Новости (@rianru) 22 августа 2018 г.
На фоне этих заявлений рубль продолжил свое пике. В ходе торгов на Московской бирже американская валюта укрепилась на 14 копеек – до 67,42 рубля. Просел "деревянный" и по отношению к евро: валюта ЕС пробила отметку в 78 рублей.
Напомним, что рубль начал падать в начале августа. Тогда в США заявили о новом пакете антироссийских санкций, связанных с якобы причастностью Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Американцы хотят ограничить поставки в Россию продукции двойного назначения, а также авиасообщение между двумя странами.
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