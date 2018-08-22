Новые санкции США нанесли сокрушительный удар по рублю

Американцы продолжают раскручивать маховик санкционной войны против России. В конгрессе США призвали к более агрессивным шагам по противодействию "российской угрозе". Белый дом пока сопротивляется: там утверждают, что прежних мер пока достаточно. На фоне санкционной войны рубль продолжает демонстрировать отрицательную динамику.



Во вторник, 22 августа, вопрос более жестких санкций против России обсуждался сразу на нескольких площадках конгресса: в комитете по внешней политике, на слушаниях в антитеррористическом подкомитете, а также в сенатском банковском комитете. Президента США Дональда Трампа критиковали представили обеих палат американского парламента – сената и палаты представителей, отмечает издание "Вести Экономика".

"Не так часто конгресс действует в такой жесткой форме. Но когда Россия является угрозой на стольких уровнях, конгресс вынужден действовать единым фронтом", – заявил глава банковского комитета Майк Крепо, представитель Республиканской партии.

В свою очередь демократы отметили, что глава Белого дома с весны никак не решится ввести ограничения против представителей российского крупного бизнеса, близких к Владимиру Путину. Сенатор Роберт Менендес пообещал, что конгресс будет действовать в направлении ужесточения санкций без согласия администрации президента США и примет новые ограничения против Москвы в сентябре.

На фоне этих заявлений рубль продолжил свое пике. В ходе торгов на Московской бирже американская валюта укрепилась на 14 копеек – до 67,42 рубля. Просел "деревянный" и по отношению к евро: валюта ЕС пробила отметку в 78 рублей.

Напомним, что рубль начал падать в начале августа. Тогда в США заявили о новом пакете антироссийских санкций, связанных с якобы причастностью Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Американцы хотят ограничить поставки в Россию продукции двойного назначения, а также авиасообщение между двумя странами.