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Путин отомстит Трампу за рухнувший рубль

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
"Буря мглою небо кроет..." – эта всем известная строчка из стихотворения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, увы, как нельзя лучше характеризует текущее состояние российско-американских отношений. Перед Москвой на горизонте маячат три новых санкционных пакета, которые в Вашингтоне грозятся ввести уже в скором времени. Будет ли Россия отвечать на очередной виток санкционной агрессии, и какие действия могут предпринять в Кремле?
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О подготовке новых санкций было известно заранее, но их детали были раскрыты совсем недавно. Первые два санкционных пакета связаны с резонансным делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На Западе без внятного расследования поспешили обвинить в инциденте Россию, стороны еще в первые месяцы обменялись рядом резких заявлений, ну а теперь, как логическое продолжение всего этого цирка, против Москвы вводят санкции. Доказательствами причастности России, как видим, никто не утруждается.

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Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в нашу страну электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй пакет предусматривает ограничения в сфере гражданских авиаперевозок между Россией и США и полное прекращение товарооборота между двумя странами. Он может вступить в силу через три месяца после первого, то есть ближе к зиме.

Самые серьезные ограничительные меры содержатся в третьем санкционном пакете, который подготовлен сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом. Документ, который официально носит название "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен на рассмотрение верхней палаты американского парламента на прошлой неделе.


Он предусматривает санкции против нескольких крупнейших российских банков, в числе которых Сбербанк и ВТБ: это ограничение на финансовые операции, а также заморозка активов. Кроме того, нормативно-правовой акт предлагает запретить операции с российским госдолгом, рассмотреть вопрос о признании нашей страны "спонсором терроризма" и создать в США координационный офис, который будет координировать введение и исполнение санкций против Москвы.

На волне сообщений о новых ограничительных мерах курс рубля ушел в крутое пике. 8 августа в ходе торгов на Московской бирже доллар вырос до 65 рублей. Падение продолжилось на следующий день. В четверг, 9 августа, на открытии торгов отечественная валюта подешевела еще на 71 копейку к доллару и на 1,15 рубля к евро.

Фото: pixabay.com

В столь непростых условиях Москве в ближайшем будущем предстоит решить две насущные задачи: 1) сохранить экономическую стабильность под новыми санкционными ударами 2) выработать стратегию поведения в условиях стремительно пикирующих вниз отношений двух стран с перспективой их полной заморозки.

Недавний саммит в Хельсинки между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом воскресил робкую надежду на хотя бы минимальную разрядку напряженности, но новые санкции ясно дают понять: вашингтонская политическая элита настроена на конфронтацию с Москвой. И здесь даже не важно, ответственен ли за происходящее американский лидер, или он стал жертвой обстоятельств, мол, рад бы отношения наладить, да "бояре" мешают. Впрочем, неспособность главы Белого дома навести элементарный порядок у себя под носом уже сама по себе говорит о многом.

Относительно первого пункта – поддержание экономической стабильности в условиях ужесточения санкций – все более-менее понятно. Страна живет под ограничениями уже четыре года, за это время в целом приспособившись к суровым реалиям. Да и у ЦБ с правительством, памятуя об опыте 2014-2016 годов уже есть план действий по недопущению самых негативных сценариев. Все-таки те два года Россия прошла с гораздо меньшими потерями, чем ожидали многие.

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov

Вопросы по большей части возникают насчет второго пункта - какую стратегию поведения выберет Россия перед неминуемым ужесточением санкционного режима? Будет ли Москва вводить контрсанкции или предпочтет не усугублять ситуацию, дав возможность остыть горячим вашингтонским головам?

Необходимый инструментарий для ответных мер у Кремля есть. В июне этого года президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, предполагающий принятие мер как в отношении стран и находящихся под их юрисдикцией организаций, так и против должностных лиц и граждан, которые ведут агрессивную политику в отношении Москвы.

Нормативно правовой акт дает главе государства возможность приостанавливать или вовсе прекращать международное сотрудничество в отдельных отраслях с недружественными государствами или организациями, устанавливать запрет или ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенных в недружественных государствах, ограничивать вывоз из страны определенной продукции или сырья, устанавливать запрет на участие в приватизации и прочее.

В частности, в российском экспертном сообществе в качестве ответной меры уже давно обсуждается возможность запрета на поставку в США ракетных двигателей РД-180, жизненно важных для американской космической отрасли. В настоящее время между двумя странами действует контракт о поставках 101 двигателя, стоимость соглашения – около миллиарда долларов. Вашингтон было собирался запретить импорт РД-180, но представители космической области быстро объяснили русофобствующим политикам, что о полетах в космос в таком случае придется забыть. По крайней мере, до тех пор, пока американская промышленность не создаст аналоги российских двигателей.А этой перспективы не просматривается пока даже на горизонте.

По словам члена Совета Федерации Сергея Рябухина, у России есть чем ответить на новый виток санкционной агрессии. "Если президент примет такое решение и будет политическая воля", – цитируют сенатора РИА Новости. Законодатель отметил, что контрмеры могут затронуть сферу уникальных разработок.

Фото: wikipedia.org/NASA

Впрочем, ряд экспертов считают, что ответные меры в экономической плоскости будут малоэффективными. Так, политолог Сергей Марков уверен, что Москва не должна пытаться повторить те санкции, которые вводит против нее Вашингтон, а играть по своим правилам. "Американцы бьют туда, где есть слабые места – экономика, финансы, высокие технологии. Нам же отвечать Соединенным Штатам в этих отраслях нецелесообразно. Эффективность от таких контрмер сомнительная, потому что у нас не так много высокотехнологичных товаров", – заявил эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Слабое место США – это Украина и тамошний политический режим, полностью зависящий от Вашингтона, уверен политолог. "По нему и нужно бить. К примеру, в ответ на каждые американские санкции создавать новые радиостанции и телеканалы, вещающие на Украине на русском языке, или делать очередной шаг к признанию Донецкой и Луганской народных республик", - полагает Марков.

Вместе с тем любопытное заявление, комментируя новые санкционные пакеты, сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о предложении американских сенаторов рассмотреть вопрос признания России спонсором терроризма, представитель главы государства отметил, что в Москве отдают себе отчет в том, кто спонсирует экстремистские группировки в Сирии. "Можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же, собственно, является настоящими спонсорами терроризма?" – задался риторическим вопросом Песков.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani

США, конечно, хорошенько замарались в поддержке всевозможного террористического сброда, причем как на Ближнем Востоке, так и в других регионах планеты. Вашингтон снабжал экстремистовденьгами, оружием и боеприпасами , используя для борьбы с неугодными политическими режимами. Вполне возможно, что у Москвы есть доказательства подобной деятельности, и в случае, если США и дальше будут играть на обострение, все имеющиеся факты об их шашнях с террористами мгновенно станут достоянием мировой общественности.

В любом случае, говорить о конкретных контрмерах можно будет тогда, когда анонсированные санкции приобретут окончательный вариант. Ну а пока в США продолжается дискуссия о целесообразности жестких мер против России, и единства относительно них нет даже на самой верхушке вашингтонского политического Олимпа.

Автор: Иван Поляков9 августа 2018, 22:01

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