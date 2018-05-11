России пообещали колоссальные сверхдоходы от нефти

Россия получит в пять раз больше дополнительных доходов от нефти, чем планировалось в бюджете. Поправки в главный финансовый документ страны уже подготовлены.

Приятную новость подтвердили в Министерстве финансов. В ведомстве уточнили, что уровень дополнительных нефтегазовых доходов при составлении бюджета был определен в 527,6 миллиарда рублей. Однако благодаря повышению цен Россия сможет получить 2,74 триллиона.

Напомним, с 2018 года в России действует новое бюджетное правило. Теперь сверхдоходы от нефти и газа, которые образуются из-за превышения фактических цен над теми, которые прогнозировались при составлении закона, не расходуются, а направляются в резервы. Затем Минфин использует средства на покупку валюты.

Проект поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 годпубликован на официальном портале проектов нормативных актов правительства. В ведомстве подчеркивают, что при таком благоприятном прогнозе дополнительных нефтегазовых доходов бюджет страны выйдет на профицит – впервые с 2011 года. По подсчетам Минфина, общие доходы составят 17,03 триллиона рублей, а расходы - 16,6 триллиона. В итоге изначально запланированный дефицит бюджета в размере 1,27 триллиона рублей сменится профицитом в 440,6 миллиарда. Как отметили специалисты, это составляет 0,4% ВВП.

Мировые банки прогнозы по ценам на нефть все повышают, они стремятся к отметке в 100 долларов за баррель. По мнению экспертов, такой ценник можно будет увидеть уже в начале следующего года. Сейчас баррель североморской смеси Brent стоит почти 77 долларов – это максимум с конца 2014 года, пишут "Вести". Специалисты говорят, что на цены оказывает влияние как ситуация вокруг Ирана, так и резкое сокращение добычи черного золота в Венесуэле.