Россиян лишат дешевой водки
Ранее для водки крепостью от 37 до 38 градусов установленной минимальной цены не существовало. Документ опубликован на портале правовой информации. Для напитка от 38 до 39 градусов она составляла 201 рубль.
В ведомстве считают, что такая мера позволит исключить ситуацию, когда производители устанавливают цену по собственному желанию. Приказ опубликовали 6 июля, в силу он вступит спустя 45 дней от этой даты.
Напомним, о том, что Минфин может поднять цены на водку, коньяк и шампанское, сообщалось в июне. Предыдущее подорожание "беленькой" произошло в апреле 2017 года.
НОВОСТИ НАУКИ— Тётя Роза (@Anakoyher) 6 июля 2018 г.
Учёные обнаружили, что водка является надёжным средством от рака. Чем больше вы пьёте водки, тем меньше шансов у вас умереть от рака.
Ранее в 2017 году министр сельского хозяйства Александр Ткачев призвал россиян отказаться от крепкого алкоголя в пользу вина. По его словам, если наши соотечественники перестанут пить водку и самогон, то это повлияет на демографическую ситуацию в лучшую сторону. В свою очередь замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников заявлял, что запрет на продажу спиртного в мелкой таре был бы "полезной мерой".
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