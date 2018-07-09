Госдума определяет контуры бюджетной политики

Совершенствование бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсуждали в понедельник, 9 июля, на парламентских слушаниях в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина. На мероприятии присутствовали депутаты, члены правительства, руководство Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, представители исполнительной и законодательной власти в регионах, а также эксперты и общественники.



Обеспечить благосостояние граждан



Открывая парламентские слушания, Вячеслав Володин отметил, что на них присутствуют 242 человека, в том числе первый зампред правительства, глава минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель минэкономразвития Максим Орешкин.

По словам спикера нижней палаты, бюджетная, налоговая и таможенно-тарифная политика является важными инструментами экономики, влияющими на ее развитие. "Задача, которую поставил президент в своем послании, – обеспечить экономический рост и благосостояние наших граждан", – подчеркнул председатель нижней палаты. Он добавил, что по итогам слушаний будут приняты решения, на основании которых парламентарии вправе внести корректировки в ранее принятые решения.



Слушания начались с доклада главы минфина Антона Силуанова. По его словам, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики будут дорабатываться с учетом обсуждения в стенах нижней палаты. Говоря о целях, министр назвал повышение темпов роста экономики, увеличение пенсий, снижение темпов инфляции, а также улучшение качества медицины и образования.





Силуанов уверен, что добиться выполнения этих задач можно за счет стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал. По его словам, сейчас они составляют порядка 21,5% валового внутреннего продукта (ВВП), и этот показатель необходимо довести до 25%.

"И именно на эту цель сориентированы основные направления бюджетно-налоговой политики", – подчеркнул министр.

Говоря о налоговых изменениях, Силуанов отметил, что сейчас ключевой целью планируемых изменений в фискальной сфере является донастройка налоговой системы. Он напомнил, что правительство остановилось на повышении уровня налога на добавленную стоимость (НДС) на два процентных пункта – с 18 до 20%. "Это позволит, с одной стороны, создать ресурс в экономике: более 600 млрд рублей в год мы получим от этой меры для финансирования новых проектов", – добавил руководитель финансового ведомства.





Силуанов подчеркнул, что бюджетно-налоговая политика будет направлена на решение поставленных президентом задач, в том числе на ускорение экономического роста и повышение качества жизни россиян. Макроэкономическую ситуацию в стране глава минфина назвал в целом неплохой, напомнив о выходе на уровень двухпроцентного роста ВВП.



Ускорение экономического роста

По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, сценарные условия предусматривают средние темпы роста отечественной экономики на уровне 2,6% до 2024 года. Однако их чиновник назвал недостаточными, чтобы войти в пятерку самых крупных мировых экономик.

Вместе с тем Кудрин счел несколько заниженным прогноз цен на нефть. На его взгляд, необходимо зафиксировать в бюджетном правиле цену в 45 долларов на баррель. Кроме того, чиновник отметил, что планируется постоянное снижение ненефтегазового дефицита – с 6,7% до 6% в 2021 году. "Это амбициозная задача, долгосрочно правильная и обоснованная", – сказал председатель Счетной палаты.





Контуры пенсионной реформы

Обсудили участники парламентских слушаний и предстоящую пенсионную реформу. Как отметил Антон Силуанов, к 2024 году средняя пенсия в нашей стране составит 20 тысяч рублей – это на 35% больше нынешнего уровня. Он напомнил, что президент поставил задачу обеспечить рост пенсионных выплат выше темпов инфляции.

По словам главы минфина, уже подготовлены изменения в пенсионное законодательство, призванные улучшить положение неработающих пенсионеров. "Размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится на сумму в среднем на тысячу рублей", – подчеркнул министр. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста будет давать экономию федеральному бюджету с 2024 года в размере триллиона рублей в год.

Взяв слово, Вячеслав Володин обратился к представителям регионов и призвал их активнее включаться в обсуждение пенсионной реформы. Спикер выразил желание, чтобы и от субъектов Федерации поступали предложения по реформированию пенсионной системы.

"Пока недостаточно активно идет обсуждение в регионах. Часть заксобраний ушли в отпуска", – посетовал председатель нижней палаты.

Новый Налоговый кодекс

Действующий в России налоговый кодекс устарел и требует новой редакции. С такой точкой зрения выступил на парламентских слушаниях глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Сегодня он (Налоговый кодекс. – Прим.Ред.) отстает, он не соответствует тем возможностям, которые наработаны налоговой службой", – уверен парламентарий.





По его словам, составлявшие документ авторы не имели представлений о цифровизации экономики и других современных нововведениях, способствующих высоким темпам экономического роста. "Налоговых законов за это время, за 20 лет, мы приняли более 600. Это несколько десятков тысяч поправок. С Налоговым кодексом сегодня как с законом прямого действия работать просто невозможно", – посетовал законодатель.

Эффективный парламентский контроль

Депутаты, эксперты и представители регионов рассмотрели проект документа, который впоследствии, после доработок, ляжет в основу бюджета страны, прокомментировал прошедшие слушания политолог Антон Хащенко. В беседе с корреспондентом Dni.Ru эксперт отметил большое количество записавшихся на выступление, что, по его мнению, говорит о заинтересованности представителей власти и общественности в подобной площадке. "В целом звучали разные оценки, было немало критики, о своих проблемах говорили представители регионов. В этом смысле Госдума усиливает свое региональное представительство", – подчеркнул аналитик.





Хащенко уверен, что формат парламентских слушаний хорош как для развития гражданского общества, так и политической системы страны.

"Нижняя палата, как отметил один из выступавших, превратилась за последние годы в место для полноценной дискуссии", – подчеркнул эксперт.

Сегодняшние слушания, отметил Хащенко, были наглядной демонстрацией того, как Госдума реализует функцию парламентского контроля. "В случае с главным финансовым законом страны парламентский контроль осуществляется на всех стадиях. Сейчас все на этапе концепции, дальше, после поправок, проект бюджета поступит на рассмотрение Госдумы, а затем нижняя палата будет следить за его исполнением. Это полноценная контрольная функция на всех этапах", – пояснил аналитик.

Согласен с Хащенко и политолог Константин Симонов. Прошедшие парламентские слушания он оценил очень позитивно, особо отметив большое количество критических замечаний, в том числе в адрес правительства, которые звучали на площадке. "Это мероприятие не носило одобрительный характер, это была искренняя дискуссия", – сказал эксперт. По его словам, Госдума готова быть полноценным пространством для обсуждений, "а не просто машиной по проштамповке законов". "Такая роль нижнюю палату больше не устраивает. И благодаря этому, я думаю, нас ждет очень интересный бюджетный процесс", – резюмировал аналитик.





Бюджет без дефицита

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в бюджет на текущий год. Согласно поправкам, дефицит, составлявший по предыдущим расчетам 1,3% ВВП, сменяется профицитом в размере 0,5% валового внутреннего продукта. При этом доходы бюджета увеличиваются на 1,815 триллиона рублей – до 17,073 триллиона. Одновременно растут расходы – на 61,9 миллиарда, до 16,591 триллиона рублей. Кроме того, с 4 до 2,8% сокращается годовой уровень инфляции.

Принятые поправки отражают растущие доходы бюджета. Дополнительные деньги пойдут на финансирование ряда социальных направлений и формирование резервов. Всего перераспределяется более 26 миллиардов рублей. Стоит отметить, что последний раз превышение доходов над расходами фиксировалась еще в докризисное время – в 2011 году.

Трехлетний бюджет роста нижняя палата парламента одобрила в ходе прошлогодней осенней сессии. Законодателям удалось принять сбалансированный документ, который обеспечит рост российской экономики и выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.