Курс рубля загнали в рамки до сентября

Курс российской валюты сейчас стабильный – и останется таким, по крайней мере, до сентября. Изменить ситуацию могут новые санкции, которые готовят США в отношении России.

Курс доллара до начала осени будет двигаться в диапазоне 62-64 рубля, а курс евро – в коридоре 72,5-74,5. Стабильность валютного курса обеспечивает Минфин, который продолжает сделки с валютой на внутреннем рынке, пояснила замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

Интервенции Минфина не дают рублю укрепиться, несмотря на высокие цены на нефть. Как отметила аналитик, при стоимости барреля выше 70 долларов курс американской валюты должен колебаться в районе 50 рублей. Из-за обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке ожидается дальнейший рост нефтяных котировок. Однако ведомство продолжает поддерживать нынешний курс, покупая валюту.

Повлиять на курс российской валюты могут ограничительные меры со стороны США. Американские сенаторы готовят новый законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Пока это только проект, однако тенденция в любом случае негативная. И если новые ограничения придутся на август, рубль может не устоять, считает эксперт.

В то же время планируется новая встреча президентов России и США. Итоги беседы Владимира Путина и Дональда Трампа окажут положительное воздействие на курс российской валюты – при условии, что они договорятся по таким важным вопросам, как санкции, сирийский конфликт и ситуация на Украине, заявила Кокорева "Российской газете".

Как отметила аналитик, по итогам последнего заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной – на уровне 7,25%. ЦБ указал, что к нейтральной политике перейдет не раньше 2019 года, так что с большой долей вероятности ставка не будет понижаться в этом году совсем. Жесткая политика банка послужит поддержкой рублю.